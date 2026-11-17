Amaia Del Campo, Ander Iguaz Y José Luis Martínez - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La San Silvestre Barakaldesa celebrará el próximo 31 de diciembre su 13ª edición, en la que propondrá "5,8 kilómetros de deporte, inclusión y una gran campaña solidaria". La carrera contará este año con un Dorsal Solidario a través del cual las personas participantes podrán realizar aportaciones al Banco de Alimentos.

Organizado por la Sociedad Ciclista Barakaldesa, este evento pretende ser "una gran fiesta deportiva para todas las edades" y, además, reafirmar el "compromiso social" con "una importante recaudación" a favor del Banco de Alimentos.

En esta edición, los participantes podrán realizar una donación voluntaria de 2 euros al inscribirse, mientras que la Sociedad Ciclista Barakaldesa aportará otros 2 euros adicionales, de manera que se sumarán 4 euros por cada inscripción solidaria. Además, los participantes en las "categorías Txiki" también podrán entregar una donación monetaria o de material en el momento de recoger su dorsal.

La carrera está diseñada, en palabras de sus organizadores, para que toda la ciudad de Barakaldo "pueda ser partícipe". Por ello, la jornada deportiva se divide en dos grandes bloques: San Silvestres Txikis (15.30 horas), dirigida a menores hasta 12 años y de inscripción gratuita, y San Silvestre Absoluta (17.00 horas).

La carrera absoluta cuenta con un circuito de 5,8 kilómetros "muy accesible", pensado tanto para corredores habituales que "buscan superar sus marcas", como para aquellos que "simplemente desean disfrutar de la tradicional fiesta de fin de año en movimiento".

Las zonas de salida y meta, así como toda la logística, se concentrarán en la Herriko Plaza. Allí se ubicará el avituallamiento, el guardarropa y la carpa central para la entrega de los últimos dorsales (disponible el mismo día de la prueba de 12.00 a 15.30 horas). A las 18.15 horas, la plaza se convertirá en el escenario de la entrega de trofeos y sorteos.

Para fomentar la máxima participación, la organización ha fijado un precio popular de 10 euros para la carrera absoluta, válido hasta el 27 de diciembre. A partir de esa fecha, el coste pasará a ser de 15 euros y los trámites solo podrán realizarse de manera presencial.

La inscripción se puede realizar online a través de la página web oficial www.sansilvestrebarakaldesa.com y presencialmente en la tienda Deportes OTO del Paseo Fueros.