Barakaldo celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con un juego divulgativo y un sorteo de vales

El presidente de Inguralde, David Solla, presenta la iniciativa del comercio local en el Día de de la Mujer y la Niña en la Ciencia. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los comercios de la localidad vizcaína de Barakaldo celebrarán el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con un juego divulgativo y un sorteo de vales de compra en los 78 establecimientos que se han adherido a esta iniciativa, según ha informado la agencia de desarrollo local Inguralde.

La propuesta, que se sumará a las diversas actividades culturales y educativas vinculadas a la mujer en la ciencia que organiza el Ayuntamiento de Barakaldo, persigue, en palabras del presidente de Inguralde, David Solla, "aprovechar su proximidad a la ciudadanía para impulsar el conocimiento del papel de la mujer en la ciencia, y premiar su implicación con unos vales de compra que, en definitiva, van a redundar en sus propios negocios".

En concreto, se van a sortear 12 vales de compra, de 50 euros cada uno, en el que participarán todas las personas que consuman en alguno de los 78 establecimientos adheridos a la campaña, entre el 2 y el 11 de febrero (Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia). También se podrán conseguir vales a través de un juego divulgativo que se presentará la próxima semana.

Los establecimientos adheridos tendrán una urna en la que deberá introducirse el tique con los datos de contacto, así como la respuesta a una pregunta sencilla sobre mujeres científicas. Entre todas las papeletas se sortearán los vales para consumir en los comercios participantes.