Barakaldo y Cruz Roja cierran este viernes la campaña sobre la protección frente al calor con una charla

BILBAO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo y la Cruz Roja cerrarán este viernes con una charla informativa la campaña que durante los meses de agosto y septiembre han llevado a cabo de forma conjunta sobre la prevención frente a las altas temperaturas.

Según ha informado el consistorio, la cita tendrá lugar el día 2 de octubre de 10.00 a 13.00 horas en Clara Campoamor, y en la misma especialistas harán hincapié en los "retos y respuestas para la protección comunitaria frente al calor extremo".

Durante los meses de agosto y septiembre, el Ayuntamiento de Barakaldo y la Cruz Roja, a través de sus voluntarios y voluntarias, han recorrido las plazas y parques de la ciudad repartiendo botellas de agua personalizadas, crema solar y un imán con consejos prácticos y números de teléfono de interés en las olas de calor.

Según ha explicado el concejal de Acción Social, Mikel Antizar, "la prevención es una de las mejores herramientas que tenemos para proteger a las personas ante situaciones de riesgo", por lo que el objetivo de la iniciativa ha sido "llevar la prevención un paso más allá y hemos salido a la calle, a los barrios para hablar directamente con las personas y que las recomendaciones no se quedaran únicamente en un cartel, en un folleto o en una publicación en redes sociales".

Esta campaña forma parte, ha indicado, de una estrategia municipal más amplia de prevención y adaptación frente a las altas temperaturas. "En Barakaldo hemos ido reforzando nuestros refugios climáticos y espacios que permiten a la ciudadanía encontrar lugares más frescos durante los episodios de calor, porque queremos que nuestra ciudad esté cada vez mejor preparada ante estas situaciones", ha destacado.

La charla del viernes cerrará el programa. La mesa de especialistas contará con la participación de Ibón Galarraga Gallastegui, investigador de BC3; Javier Garaizar Candins, de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao; Iván García Angulo, experto en Salud Pública del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia; y María José Arruti López, responsable del Área de Salud de Cruz Roja en Bizkaia. Tras las intervenciones, se abrirá un espacio de diálogo con las personas asistentes.