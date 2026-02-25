Barakaldo elevará al 40% la vivienda protegida en la modificación del PERI 07 de Lutxana-Llano, frente al 35% vigente

BILBAO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo elevará al 40% la vivienda protegida en la modificación del PERI 07 de Lutxana-Llano y, según la nueva ordenación prevista, se podrían construir tres bloques de edificios que sumarían un total de 66 viviendas en la zona de Zumalakarregi, de las que 28 serían VPO.

El concejal delegado del Área de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística, Juan Antonio Pizarro, ha anunciado este miércoles la publicación del pliego para la contratación del servicio de modificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) 07 de Lutxana-Llano, en Barakaldo.

Desde la aprobación definitiva del PERI se han producido diversos cambios que hacen necesaria la revisión de la ordenación y la redefinición de los solares resultantes del ámbito, según ha explicado.

Entre los objetivos principales de esta modificación se encuentran, según ha detallado, "compatibilizar el trazado del bidegorri y los huertos urbanos, compatibilizar con el vial interfábricas (carretera BI-739), redefinir el solar equipamental destinándolo a alojamientos dotacionales, así como maximizar el número de viviendas en régimen de alquiler protegido y de viviendas protegidas".

La nueva ordenación prevista permitiría la construcción de tres bloques de edificios que sumarían un total de 66 viviendas en la zona de Zumalakarregi. De ellas, 28 serían viviendas protegidas, mientras que el tercer edificio se destinaría a alojamiento dotacional del Gobierno Vasco.

Además, la modificación eleva hasta el 40% la edificabilidad residencial destinada a vivienda protegida, frente al 35% establecido en el PERI vigente.

Juan Antonio Pizarro ha destacado que esta actuación responde al compromiso, "firme, con el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias que encuentran mayores dificultades en el mercado libre".

En este sentido, ha subrayado que el gobierno local está trabajando para poder destinar a Eretza S.A. una serie de viviendas protegidas con el objetivo de aumentar el parque público de vivienda municipal y reforzar los distintos programas activos de la entidad, como el alquiler social o las fórmulas de acceso asequible.

El concejal ha añadido que "esta modificación no solo incrementa el porcentaje de vivienda protegida, sino que optimiza el aprovechamiento urbanístico del ámbito, permitiendo compatibilizar el desarrollo residencial con espacios para equipamientos y zonas ya consolidadas como el bidegorri y los huertos urbanos".

Asimismo, ha señalado que con esta actuación se amplía el parque público de vivienda en Barakaldo y se avanza hacia un modelo de ciudad "más equilibrado, sostenible y socialmente comprometido".

Por su parte, la concejala de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, Alba Delgado, ha valorado que la nueva ordenación "ha sido diseñada desde el respeto a los elementos que ya forman parte del entorno y que cuentan con una importante aceptación vecinal".

BIDEGORRI Y HUERTOS URBANOS

En este sentido, ha explicado que "se mantiene el trazado actual del bidegorri y se garantiza la continuidad de los huertos urbanos, integrándolos de manera coherente en la nueva planificación, con carácter permanente".

Delgado ha señalado además que "el objetivo es compatibilizar el crecimiento residencial con la calidad urbana y ambiental, generando un entorno más ordenado, accesible, saludable y pensado para las personas".

La modificación se encuentra actualmente en proceso de tramitación, con un presupuesto de 30.250 euros. La ejecución del contrato está prevista para el año 2026 y contará con un plazo de cinco meses.