Barakaldo impulsa un plan integral para reforzar la biodiversidad y recuperar el entorno fluvial del Castaños-Galindo

La concejala de Desarrollo Sostenible y Medio Natural de Barakaldo, Alba Delgado, presenta el plan integral para reforzar la biodiversidad y recuperar el entorno fluvial del Castaños-Galindo - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha iniciado los trabajos para la elaboración de un Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad, un Plan Director del Arbolado Urbano y un Plan de Naturalización Integral del entorno fluvial Castaños-Galindo, según ha informado la concejala delegada del área, Alba Delgado.

Delgado ha explicado que el primer paso es la puesta en marcha de una estrategia integral que conecte parques, espacios naturales y corredores ecológicos, "reforzando la biodiversidad y mejorando la calidad ambiental y el bienestar de la ciudadanía".

Según ha precisado, "estos documentos establecerán una hoja de ruta común para proteger y mejorar el patrimonio natural del municipio y orientar las futuras actuaciones de restauración ambiental".

El proyecto se enmarca en la estrategia de ciudad 'Uraren Hiria', que sitúa el agua como "elemento vertebrador del territorio y como eje para avanzar hacia un modelo urbano más sostenible", ha detallado Delgado.

La edil ha destacado que Barakaldo cuenta con "una posición privilegiada, rodeada por tres grandes cursos fluviales -el río Castaños-Galindo, la ría del Nervión-Ibaizabal y el río Cadagua-, que conforman una red natural de infraestructura verde y azul".

La estrategia busca "reforzar la conexión entre estos corredores ecológicos y los espacios verdes urbanos y periurbanos, favoreciendo la biodiversidad, la conectividad ecológica y la resiliencia frente al cambio climático", ha indicado.

Delgado ha destacado que "uno de los ejes principales del proyecto será el entorno fluvial de Castaños-Galindo, cuyo estudio permitirá definir actuaciones para reforzar uno de los principales ejes ecológicos del municipio".

Asimismo, ha continuado, "se elaborará un inventario de cerca de 18.000 árboles para estudiar en detalle el patrimonio arbóreo de Barakaldo y establecer criterios para su conservación y gestión.

Además, se analizarán los espacios verdes del municipio para identificar oportunidades que mejoren la biodiversidad y el espacio urbano".

La concejala ha señalado que "la elaboración simultánea de estos tres planes permitirá disponer por primera vez de una visión integrada del sistema verde y azul de Barakaldo, facilitando una gestión coordinada del arbolado urbano, los espacios verdes y el entorno fluvial".

La estrategia prestará especial atención a la adaptación al cambio climático, la reducción de los efectos del calor en el entorno urbano, la mejora de permeabilidad del suelo y la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza.

A su juicio, "el objetivo es seguir avanzando hacia una ciudad más verde, saludable y resiliente, alineada con las principales estrategias europeas de adaptación al cambio climático y restauración de la naturaleza".

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El proyecto contará también con un proceso de participación abierto a la ciudadanía, asociaciones y agentes locales, para recoger propuestas y construir una visión común sobre el futuro de los espacios verdes del municipio.

En los próximos meses se habilitarán varios canales de información y participación para facilitar la implicación de vecinos y colectivos interesados.

Con esta iniciativa, ha concluido Alba Delgado, "Barakaldo refuerza su apuesta por integrar la naturaleza en la planificación urbana y avanzar hacia un modelo urbano en el que los espacios naturales desempeñen un papel clave en la mejora de la calidad de vida, la ecología y el paisaje de Barakaldo".