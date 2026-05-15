Barakaldo inicia las obras para estabilizar el talud de la carretera a El Regato, tras un desprendimiento

Obras para estabilizar el talud de la carretera de El Regato en Barakaldo. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha iniciado las obras para estabilizar el talud de la carretera a El Regato (antigua BI-4743), tras el desprendimiento de rocas registrado el mes pasado. La actuación, que comenzó la pasada semana, requerirá una inversión de 105.000 euros.

Según ha explicado el Consistorio, los servicios municipales recibieron el pasado 16 de abril el aviso del desprendimiento, tras lo que se procedió al cierre de uno de los carriles y a la retirada del material desprendido sobre la calzada, manteniendo el tráfico mediante paso alternativo.

En una inspección técnica especializada se detectaron dos zonas próximas con grietas transversales profundas en el sustrato rocoso, "provocadas principalmente por la erosión derivada de las inclemencias meteorológicas y por la acción de las raíces de la abundante vegetación existente en el talud".

Estas grietas suponían "un riesgo real de nuevos desprendimientos de grandes bloques, por lo que era importante actuar rápido", ha señalado el concejal de Obras para los Barrios y la Ciudad, Jon Andoni Uria.

En concreto, la solución técnica en la que se está trabajando consiste en la contención del talud mediante la instalación de una geomalla de triple torsión anclada al terreno con barras activas de 32 milímetros de diámetro y sujeta mediante cableado de acero de 12 milímetros, con el objetivo de garantizar la estabilidad de la ladera y la seguridad del vial.

Los trabajos incluyen la implantación de equipos, señalización y corte alternativo del carril en sentido El Regato, saneamiento de la ladera, poda y retirada de material inestable, instalación de la geomalla y sistema de anclajes, así como la gestión de residuos.