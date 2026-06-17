Barakaldo inicia la renovación integral del césped del campo de fútbol de Ibarreta, con 229.000 euros de inversión

BILBAO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha iniciado esta semana las obras de renovación del césped artificial del campo de fútbol de Ibarreta, en Retuerto, una actuación que permitirá seguir mejorando las instalaciones deportivas municipales y ofrecer espacios de calidad para la práctica deportiva, con una inversión de más de 229.000 euros, según ha informado el presidente de Barakaldo Kirolak, Iñigo Asensio.

Según ha explicado Asensio, el objetivo de Barakaldo Kirokal es "continuar mejorando las instalaciones municipales deportivas y, en este caso, el cambio de césped es importante hacerlo durante el parón de la competición".

Los trabajos comenzaron este pasado martes con el desmontaje del césped actual. La renovación contempla la instalación de un nuevo césped artificial de alta gama, con certificación FIFA, similar al que recientemente se ha colocado en el polideportivo de Lasesarre y en el campo de fútbol siete de Serralta.

Iñigo Asensio ha destacado que este tipo de superficie garantiza "unas óptimas condiciones de juego, seguridad y durabilidad para las personas usuarias de la instalación".

Además, durante la obra se aprovechará para realizar otras mejoras complementarias. Por un lado, se procederá al soterramiento de los aspersores, una medida que incrementará la seguridad de los deportistas al eliminar elementos que actualmente sobresalen del terreno de juego.

Asimismo, se renovarán las redes perimetrales del campo, con una inversión de 19.123 euros, y se llevarán a cabo trabajos de mejora en los asientos de la tribuna, actuación valorada en 3.079 euros.

El campo de fútbol de Ibarreta es utilizado habitualmente por la S.D. Retuerto Sport y la AFK Arrontegi, reuniendo a más de 500 deportistas de diferentes categorías. Esta actuación, ha subrayado Asensio, responde "al compromiso municipal de mantener y modernizar las instalaciones deportivas de los barrios, garantizando espacios adecuados para la práctica deportiva y el desarrollo de la actividad de los clubes locales".

"Seguimos invirtiendo en nuestras instalaciones deportivas para que los clubes, las familias y los cientos de niños, niñas y jóvenes que entrenan cada semana dispongan de espacios seguros, modernos y de la máxima calidad", ha dicho, para añadir que el deporte es "una herramienta fundamental para la cohesión social y el bienestar de nuestra ciudadanía, y queremos que Barakaldo siga contando con equipamientos a la altura de esa importancia".