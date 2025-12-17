Barakaldo se llenará de magia estas navidades con 16 sesiones de ilusionismo que recorrerán todo el municipio

Presentación de las actuaciones de magia programadas en Barakaldo durante la Navidad. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Barakaldo se llenará de trucos de magia estas navidades a través de 16 sesiones de ilusionismo gratuitas e itinerantes, que recorrerán los diferentes barrios de la ciudad de la mano de tres magos y una maga.

Esta iniciativa se enmarca en el programa impulsado por Inguralde para promover las compras navideñas en el comercio local, y que incluye también actividades musicales, pista de patinaje y sorteo de cheques-regalo.

"Este año hemos apostado fuerte por convertir Barakaldo en la ciudad de las compras y de la diversión navideña", ha manifestado el presidente de Inguralde, David Solla, durante la primera actuación de magia, que ha tenido lugar esta mañana junto al Ayuntamiento.

Solla se ha mostrado seguro de que "el ambiente va a ser excepcional durante todas estas semanas, y se va a notar en las ganas de comprar local entre la ciudadanía de Barakaldo y de toda la comarca".

Las actuaciones de magia correrán a cargo de los magos Óliver, Imanol y Yeray (éste en euskera) y la maga Liuba. Tras la primera sesión, que ha tenido lugar esta mañana en la zona centro, a partir de mañana recorrerán diversos barrios de la ciudad, ofreciendo sesiones durante dos horas y media. Así, este jueves, de 18.00 a 20.30 horas, Óliver actuará en San Vicente y Liuba en Cruces. El sábado, también por la tarde, Liuba actuará en Arteagabeitia, y Yeray -actuación en euskera- en Urban Galindo.

El lunes 22 será el turno de Imanol en Santa Teresa y el martes 23, el de Yeray en zona centro, ambos por la tarde. A partir del viernes 26, habrá sesiones dobles todo el fin de semana. Ese viernes, de 11.30 a 14.00 horas, Óliver estará en Cruces y Liuba en Lutxana; el sábado 27, de 11.30 a 14.00 horas, Óliver en El Regato y Liuba en Retuerto; y de 18.00 a 20.30 horas, Liuba en zona centro e Imanol en Arteagabeitia. Por último, el lunes 29, de 11.30 a 14.00 horas, Óliver estará en San Vicente y Liuba en zona centro, mientras que de 18.00 a 20.30 horas, Imanol actuará en San Vicente.

MÚSICA, PATINAJE Y SORTEOS

Además de las actuaciones de magia, la campaña de navidad impulsada por Inguralde contempla más actividades. Los días 20 y 21 de diciembre habrá dos sesiones de música en la calle, de la mano de la Banda Profesional del Conservatorio Municipal.

El sábado 20 a las 18.00 horas se realizará un pasacalles con salida y llegada al Conservatorio y paradas en la iglesia de San Vicente, la Plaza Cantabria, la Plaza Murcia, el Centro Gallego y la Avenida Miranda para cantar villancicos. El domingo 21, a las 13.00 horas en el Parque de las Esculturas se celebrará un concierto.

Dentro de esta campaña también está la pista de patinaje sobre hielo en la Herriko Plaza, que estará abierta del 20 de diciembre al 5 de enero, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. La entrada tendrá un precio simbólico de 1 euro, que será destinado íntegramente a un proyecto solidario local.

Como evento especial, el día 30 a las 12.00 horas la pista acogerá una sesión a la que asistirán jugadores del Barakaldo C.F y del club de patinaje "Baratzalde". Para participar en ella, será necesario conseguir una de las invitaciones que se sortearán entre las personas que hagan compras en los comercios de la localidad entre los días 19 y 26 de diciembre.