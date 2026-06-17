Barakaldo mejora el Servicio de Ayuda a Domicilio con nuevas prestaciones socioeducativas y sanitarias

BILBAO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha aprobado este miércoles en pleno extraordinario los nuevos pliegos del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), un contrato que supone un importante avance en la calidad, la modernización y la humanización de uno de los servicios esenciales del sistema municipal de cuidados.

La nueva licitación incorpora mejoras significativas orientadas a ofrecer una atención más completa, personalizada y adaptada a las necesidades actuales de las personas usuarias y sus familias. Entre las novedades destacan la incorporación de nuevas prestaciones de carácter educativo, socio-comunitario y sanitario, el refuerzo del apoyo a las personas cuidadoras, la puesta en marcha de servicios complementarios para atender situaciones complejas y una mejora de los mecanismos de coordinación, seguimiento y atención individualizada.

La inversión del Ayuntamiento en este servicio también se ha aumentado hasta los 5,23 millones anuales, lo que supone 550.000 euros más al año, según ha informado el consistorio.

Previamente a la aprobación de los pliegos, se abrió un periodo de enmiendas que ha concluido con la presentación de cinco enmiendas por parte de Elkarrekin Barakaldo y seis enmiendas por parte de EH Bildu. De las once enmiendas totales, los informes técnicos solo admite una, ya que las demás han sido calificadas como "ilegales".

La enmienda admitida, presentada por EH Bildu, no ha contado con los votos suficientes en el pleno para ser incluida en los pliegos, ya que los propios técnicos municipales alertaban de lo "poco realista y lo contraproducente para el servicio que supondría su aprobación", ha indicado el Ayuntamiento.

"El objetivo es contar con un Servicio de Ayuda a Domicilio más completo, más flexible y más cercano a las necesidades reales de las personas. Queremos seguir avanzando en un modelo de cuidados que permita a nuestros vecinos y vecinas permanecer en sus hogares con la mayor autonomía, seguridad y calidad de vida posible", ha explicado el concejal de Acción Social, Mikel Antizar.

Estas mejoras responden a los compromisos recogidos en el Plan de Mandato municipal Beti Barakaldo! y a la estrategia impulsada a través de la adhesión de Barakaldo al Pacto por la Prevención de la Dependencia. "Creemos firmemente que la mejor dependencia es la que se previene o se retrasa. Por eso apostamos por servicios que ayuden a las personas a seguir viviendo en su entorno habitual, en su barrio y en su comunidad durante el mayor tiempo posible", ha señalado Antizar.

La mejora del servicio irá acompañada de un importante esfuerzo económico por parte del Ayuntamiento. El valor anual del contrato pasará de los actuales 4,67 millones de euros a 5,23 millones de euros, lo que supone un incremento superior a los 550.000 euros al año. Asimismo, el precio de licitación se incrementará de 33,88 euros por hora a 37,92 euros por hora. "Este incremento permitirá reforzar la calidad del servicio e incorporar las nuevas prestaciones previstas, además de asumir las mejoras laborales contempladas en el Convenio Colectivo del Sector de Ayuda a Domicilio de Bizkaia", ha subrayado Antizar.

"Estamos realizando una apuesta económica importante porque entendemos que invertir en cuidados es invertir en bienestar, en dignidad y en calidad de vida para las personas. Pero también porque queremos garantizar unas condiciones laborales adecuadas para quienes hacen posible este servicio cada día", ha agregado.

El convenio sectorial contempla incrementos salariales del 3,5% para 2025, otro 3,5% para 2026 y una subida adicional del 5% para 2027. Antizar ha querido poner en valor el trabajo que realizan las profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio, destacando especialmente la labor de las auxiliares que prestan atención directa a las personas usuarias.

"Las auxiliares de ayuda a domicilio hacen mucho más que prestar asistencia en el hogar. Acompañan, cuidan, escuchan y apoyan a personas mayores, personas con discapacidad y familias en momentos muy importantes de sus vidas. Son profesionales que generan confianza, cercanía y seguridad, y cuyo trabajo resulta imprescindible para el bienestar de muchas personas", ha indicado.

El concejal ha agradecido "su profesionalidad, compromiso y dedicación" y ha reivindicado la necesidad de seguir reconociendo socialmente una labor que considera "esencial para sostener nuestro sistema de cuidados".