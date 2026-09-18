Barakaldo propone actualizar un 2% las tasas e impuestos y la incorporación de la tasa turística al mínimo

Archivo - Ayuntamiento de Barakaldo - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO - Archivo

BILBAO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha presentado a los grupos políticos de la oposición su propuesta de modificación de las tasas e impuestos municipales para el próximo ejercicio 2027, que contempla como principales novedades la incorporación de la tasa turística en el mínimo establecido por la Diputación Foral de Bizkaia, y una actualización general del 2% de las tasas e impuestos municipales.

Según ha informado el consistorio, la actualización planteada se sitúa por debajo de la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), que durante los últimos meses se ha situado en una horquilla de entre el 2,5% y el 4%, y tiene como objetivo "contribuir a hacer frente al incremento de los costes que está experimentando la prestación de los servicios públicos", concretamente el aumento de los costes asociados a contratos municipales como la recogida de residuos y la limpieza viaria, entre otros.

La concejala de Hacienda, Iratxe Foces, ha explicado que plantean "una actualización moderada" porque son "conscientes del esfuerzo que supone para las familias y empresas cualquier cambio de las tasas e impuestos". "Al mismo tiempo, debemos garantizar los recursos necesarios para poder mantener la calidad de los servicios públicos y hacer frente al incremento de los costes de contratos municipales", ha indicado.

De cara a 2027, el Ayuntamiento de Barakaldo incorporaría la tasa turística, aplicando el importe mínimo establecido por la Diputación de Bizkaia, y va desde los 0,5 euros por persona y noche en un agroturismo o los 4,5 euros por persona y noche en establecimientos como vivienda turística u hoteles de cinco estrellas o equivalentes.

La medida se plantea siguiendo la recomendación de la Mesa de Turismo de Barakaldo, han indicado. "Barakaldo está trabajando en un plan estratégico de turismo para atraer visitantes a la ciudad y generar oportunidades económicas y sociales. En ese contexto, no tendría sentido aplicar una cuantía mayor que pueda restar competitividad a nuestro destino", ha señalado Foces.

El equipo de gobierno ha trasladado ya su propuesta a los grupos políticos de la oposición, que disponen de un plazo de 15 días para presentar enmiendas, hasta el 9 de octubre, fecha a partir de la cual continuará la tramitación de la modificación de las ordenanzas fiscales municipales de cara a su aprobación en pleno y aplicación en 2027.