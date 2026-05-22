Barakaldo remite al Gobierno vasco un informe negativo sobre la VSF en el que ve "carencias jurídicas y ambientales"

Amaia del Campo - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha remitido al Gobierno Vasco un informe desfavorable al Proyecto Constructivo de la Variante Sur Ferroviaria (VSF) en el tramo Río Castaños-Túnel de Basatxu, al considerar que el documento presentado es "incompleto, insuficiente y lesivo" para los intereses de la ciudad y su ciudadanía, y concluye que tal y como se plantea, el proyecto "presenta importantes carencias técnicas, jurídicas, urbanísticas y ambientales, y no garantiza la adecuada protección del entorno urbano, rural y social de Barakaldo".

En un comunicado, el consistorio de Barakaldo ha subrayado que este informe "es un nuevo paso del Ayuntamiento en su lucha por lograr que las instituciones competentes de este proyecto escuchen la voz de Barakaldo, que se opone al paso de la VSF por Gorostiza a través de un viaducto".

En este sentido, la alcaldesa, Amaia del Campo, ha destacado las acciones realizadas con este fin, como la demanda ante la Audiencia Nacional del estudio informativo del proyecto presentado por el Ministerio de Transportes y Transición Ecológica del gobierno español.

"Este nuevo informe contrario es una demostración de que no vamos a parar hasta que se escuche a Barakaldo. No vamos a dejar de luchar por poner encima de la mesa lo que consideramos los y las barakaldeses, que sin duda tenemos mucho que decir en este proyecto", ha indicado.

DEFICIENCIAS

Entre las principales deficiencias señaladas por el personal técnico se encuentran la ausencia de información clara sobre el trazado definitivo en zonas sensibles; la falta de estudios rigurosos sobre ruido y vibraciones, tanto en superficie como derivados de excavaciones subterráneas; la inexistencia de evaluaciones detalladas sobre la calidad del aire y emisiones durante la fase de obras; la falta de análisis del impacto en equipamientos públicos cercanos, como centros educativos, deportivos o sanitarios; o la afección a zonas verdes, caminos municipales, movilidad local y redes de servicios urbanos.

Además, el proyecto, han añadido, "no concreta medidas preventivas, correctoras o compensatorias frente a estos impactos ni establece un protocolo de coordinación con el Ayuntamiento para gestionar las afecciones temporales durante la ejecución de las obras".

Desde el consistorio consideran que dicha falta de información "vulnera los principios de transparencia, prevención y planificación recogidos en la Ley de Administración Ambiental de Euskadi" y dificulta "una participación ciudadana informada".

Por otra parte, el análisis técnico-urbanístico llevado a cabo por Barakaldo pone de manifiesto que la alternativa planteada para la VSF "interfiere con las zonas de dominio público, servidumbre y afección de la Variante Sur Metropolitana, infraestructura viaria de interés preferente en Bizkaia".

Según el informe, ha explicado el consistorio, "el uso ferroviario no resulta compatible con estas zonas de protección viaria, generándose una clara confrontación de intereses públicos entre ambas infraestructuras". Así, la superposición de ámbitos de protección vulneraría la normativa foral en materia de carreteras y comprometería la seguridad jurídica del proyecto.

Además, el consistorio ha recordado que hay interpuesta una demanda ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio competente, solicitando la paralización del proyecto, también se han presentado diversas alegaciones contra el proyecto constructivo y se han formulado alegaciones específicas frente a los procedimientos de expropiación derivados del mismo.

"En Barakaldo no nos oponemos al desarrollo de infraestructuras ferroviarias estratégicas, pero sí exigimos que estas se diseñen con rigor técnico, seguridad jurídica, transparencia y pleno respeto al entorno y a nuestros vecinos y vecinas", ha indicado la alcaldesa, para añadir que "el trazado proyectado actualmente, con un viaducto por Gorostiza, es una auténtica barbaridad y el soterramiento es la mejor solución".