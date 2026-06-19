Barakaldo suspende el concierto de la banda municipal y retrasa los bailables por la ola de calor este domingo

BILBAO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha adoptado diversas medidas ante la previsión de las altas demperaturas para este domingo, como suspender el concierto de la Banda Municipal de Música de las 12.00 horas en el Parque de las Esculturas o retrasar media hora los bailables en el parque de Los Hermanos.

En un comunicado, el consistorio ha explicado que las decisiones siguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias y meteorológicas para minimizar los riesgos asociados al calor, especialmente entre las personas más vulnerables.

Entre las medidas acordadas se encuentra la suspensión del concierto de la Banda Municipal de Música, que coincide con una de las franjas horarias de mayor incidencia del calor, o modificar el horario de los tradicionales bailables dominicales, que finalmente comenzarán a las 18.00 horas.

También se han trasladado las recomendaciones de Gobierno vasco a las asociaciones de fiestas de los barrios de Zuazo-Arteagabeitia, Llano y Desertu-Urban con el fin de repasar las actividades festivas. En caso de que se lleven a cabo más cancelaciones, se comunicará por los canales oficiales del Ayuntamiento, según han indicado.

El concejal de Alcaldía, Gorka Zubiaurre, ha pedido a la ciudadanía que "extreme las precauciones". "Queremos recordar además que Barakaldo cuenta con una importante red de refugios climáticos y espacios públicos preparados para ofrecer sombra, agua y zonas de descanso durante los episodios de calor intenso", ha señalado.

En ese sentido, el consistorio ha recordado que Barakaldo dispone de una red de 61 Refugios Climáticos distribuidos por diferentes barrios del municipio, que ofrecen mejores condiciones para afrontar las altas temperaturas gracias a la presencia de zonas de sombra, arbolado, fuentes de agua y áreas de descanso. El listado de los Refugios se puede consultar en la web municipal www.barakaldo.eus así como en el canal municipal. Además, cuenta con 182 fuentes públicas.

Por otra parte, de cara a la plantilla municipal, se han adquirido nuevos ventiladores, que ya están llegando a las dependencias municipales para su distribución entre el personal, y el servicio de Salud Laboral ha trasladado recomendaciones específicas para minimizar el impacto del calor en los edificios municipales, entre ellas mantener cerradas las ventanas durante las horas de más calor y realizar la ventilación de los espacios durante la noche y primeras horas de la mañana.

CONSEJOS

Además, el Ayuntamiento ha emitido diversas recomendaciones a la ciudadanía relacionadas con las altas temperaturas, como evitar realizar actividad física durante las horas centrales, proteger la cabeza del sol, refrescarse con frecuencia o mantenerse hidratado sin esperar a tener sed, especialmente a personas vulnerables.

Si tras una exposición prolongada al sol aparecen síntomas como cansancio intenso, mareos, náuseas, vómitos, fiebre o enrojecimiento doloroso de la piel, se recomienda acudir al centro de salud o solicitar atención sanitaria.