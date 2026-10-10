El barítono Rafael Fingerlos y el pianista Rubén Fernández Aguirre inauguran la quinta edición del ciclo Lied Arriagan

El barítono Rafael Fingerlos - TEATRO ARRIAGA BILBAO

BILBAO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El barítono Rafael Fingerlos y el pianista Rubén Fernández Aguirre inaugurarán el próximo martes, 13 de octubre, la quinta edición del ciclo Lied Arriagan, con un concierto en el Teatro Arriaga de Bilbao en el que interpretarán piezas de Ludwig van Beethoven y Franz Schubert dedicadas a la ausencia de la amada.

El ciclo Lied Arriagan ofrece recitales de pequeño formato, por norma general de piano y voz, en el ambiente "íntimo y acogedor" del foyer del Teatro Arriaga, según han informado desde el teatro bilbaíno.

El primer recital de la presente edición se desarrolla en colaboración con la Fundación Juan March y tendrá lugar el próximo martes, 13 de octubre a las 19.30 horas. La actuación correrá a cargo del barítono austriaco Rafael Finguerlos y el pianista vizcaíno Rubén Fernández Aguirre, coordinador de este ciclo producido por el Teatro Arriaga.

Este concierto "contrapone concepciones musicales diversas de la ausencia del ser amado en un auténtico crescendo emocional" y "la figura de la amada lejana, idealizada y añorada, se convierte en el eje poético compartido, desde premisas diferentes, por Beethoven y Schubert", han explicado desde el Arriaga.

Con su Opus98, Beethoven creó, además, el primer ciclo de canciones "interrelacionadas y no desgajables del resto, un nuevo concepto que Schubert, mucho más afín al medio, llevaría luego a su esplendor", han precisado, para añadir que no se cuenta "con ninguna prueba concluyente de que Ludwig van Beethoven y Franz Schubert llegaran realmente a conocerse, a pesar de vivir en la misma ciudad".

Este recital plantea "un encuentro en forma de diálogo entre sus dos trayectorias paralelas en la Viena de la década de 1820, tratando de dibujar un retrato cruzado de dos compositores que, como los raíles de un tren, se adentraron en paralelo allí donde nadie lo había hecho hasta entonces", han destacado desde el Teatro Arriaga.

CICLO LIED ARRIAGAN

Tras la inauguración del próximo martes de la quinta edición del ciclo Lied Arriagan, los cinco conciertos restantes previstos esta temporada son los de Luken Munguira y Aurelio Viribay (17 de noviembre), Pilar Alva-Martín y Rubén Ferández Aguirre (27 de enero de 2027), Begoña Gómez y Jesús López Blanco (9 de marzo); Álvaro Basco y Llum Colomer (8 de abril), y Mercedes Gancedo y Rubén Fdez. Aguirre (9 de junio).

Las entradas, a un precio de 18 euros (con descuentos), están ya a la venta en la página web del Teatro Arriaga o en las taquillas del teatro en horario de venta anticipada.