Basauri celebra desde el día 11 sus fiestas, con conciertos de Sua, Javier Ojeda, Sua, Despistaos y un tributo a Fito

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Basauri celebrará sus fiestas de San Fausto del 11 al 19 de octubre con más 200 actividades para todos los públicos. La oferta musical incluirá conciertos de Sua, Javier Ojeda, La Década Prodigiosa, Despistaos y un tributo a Fito y Fitipaldis de la mano de Buen Castigo.

El programa de actividades para las fiestas de San Fausto ha sido presentado este lunes por el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, junto a la concejala de Fiestas, Berta Montes, la presidenta de Herriko Taldeak, Ane García, y su vicepresidente, Txema Pereda.

Según han destacado, como cada año, "las calles se convertirán en el gran escenario de las fiestas, acogiendo la mayoría de actividades y espectáculos", con teatro en el parque Soloarte, Orkresta Elektrotxaranga por las peatonales, Benta y Solobarria, 'kantu-poteo' amenizado por Kilometrokantu por las calles Galicia, peatonales y Benta, pasacalles, gigantes y cabezudos, fanfarrias o kalejiras.

La oferta musical abarcará conciertos, bailables, romerías y verbenas. Entre otras propuestas, el sábado 11 habrá una Disko Festa Sound para los jóvenes en la carpa de Solobarria y verbena con la orquesta Gard3n en la Playa de Vías, el domingo 12 ofrecerá un concierto Sua y el lunes 13 actuará Javier Ojeda, ex cantante de Danza Invisible, ambos en la plaza Arizgoiti.

Para el lunes 14 está programada una 'euskal erromeria' en la Playa de Vías y el martes 15 habrá otra en la misma ubicación con Zirkinik bez!.

El jueves 16 la actuación musical correrá a cargo de La Década Prodigiosa, en la plaza Arizgoiti, y el viernes 17 habrá txitxarrillo en la plaza Mojaparte con el grupo Amigos del Swing y tributo a Fito y Fitipaldis de la mano de Buen Castigo en la Plaza Arizgoiti. El sábado 18 será el turno de Despistaos.

El programa incluye actividades gastronómicas como la alubiada popular (el domingo 12), la tradicional comida de cuadrillas (el lunes 13), la comida de mujeres (el martes 14), el concurso de tortillas (el jueves 16), el concurso de paellas (el sábado 18) y, como novedad, el I Concurso de "guiso con patatas con..." (el domingo 19).

Habrá diversas iniciativas "con un claro compromiso solidario" organizadas por las cuadrillas y los habituales días de los Txikis, el martes 14, y del Jubilado, el día 16. Además, tras "el éxito de los últimos años", se volverá a dedicar un día a los artistas de Basauri, el viernes 17.

Para los más pequeños se han programado hinchables, txiki-gazte, futbolines, ping pong y canastas en el Colegio Soloarte, un pasacalles con la fanfarria Adiskideak o el campeonato intercuadrillas de lanzamiento de abarka txiki y handi en la Playa de vías.

Para los mayores habrá campeonato de rana en la plaza Arizgoiti, una comida y fiesta en los hogares de mayores y en la carpa de Solobarria y un txitxarrillo con el grupo Pérgola en la plaza Mojaparte.

AGRESIONES MACHISTAS

La Policía Municipal y la Ertzaintza han elaborado un plan de acción conjunto para las fiestas de San Fausto con el que se reforzará la presencia policial en las calles, con especial incidencia en las noches y primeras horas de la mañana.

Según han explicado desde el Ayuntamiento, se pondrá especial atención en la prevención de agresiones sexistas, en robos con violencia e intimidación, hurtos de carteras y móviles y venta de alcohol a menores, y se actuará para evitar la venta de alimentos no autorizada.

Además, este año se incorpora un nuevo elemento para contribuir a la sensibilización y la prevención de las agresiones machistas. De este modo, "al acompañamiento habitual" que se hace con Herriko Taldeak, se le une la instalación de tótems informativos en los que se explica cómo actuar en caso de que se produzca una agresión machista y se recogen teléfonos y servicios de interés con los que contactar.

Se mantiene el protocolo de respuesta de respuesta pública ante las agresiones machistas, en el que mantienen coordinación Herriko Taldeak junto con Basauriko Asanblada Feminista y el Ayuntamiento de Basauri. Por otro lado, el mensaje 'Jaietan, askatasuna protagonista! En fiestas ponte las gafas moradas' volverá a estar presente en audios, pancartas y pegatinas. Estas últimas se repartirán junto con los programas festivos.

Además, el martes 14 de octubre el Consejo de Igualdad invitará a todas las mujeres a participar en las ofrendas florales que se realizarán a la Eskarabillera, en la Plaza 25N, y en el busto de Manuela Egiguren.