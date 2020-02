Basque Culinary Center reunirá los días 3 y 4 de febrero en San Sebastián a cien jóvenes talentos de la gastronomía

Publicado 02/02/2020 12:35:42 CET

SAN SEBASTIÁN, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Basque Culinary Center ha identificado a los 100 jóvenes talentos más destacados de la gastronomía española, menores de 30 años, que se congregarán en Basque en la facultad ubicada en San Sebastián este lunes día 3 y el 4 de febrero para participar en el "Foro de Jóvenes Talentos". De ellos, al menos 12 provienen de Euskadi.

El objetivo de este foro es "dar voz, escuchar las inquietudes y compartir las líneas de trabajo de los protagonistas" a través de diferentes dinámicas, que se enmarcarán dentro del Foro de Emprendedores de la iniciativa Culinary Action! de Basque Culinary Center. El evento abordará temáticas como los retos del sector y la evolución de sus modelos de negocio, la sostenibilidad, la vanguardia culinaria, el emprendimiento o el nuevo consumidor.

El lunes, día 3, tras la apertura del Congreso, se dará a conocer el listado completo de los "100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía" y los criterios de su elección. Por otro lado, el martes, tras la clausura, consensuarán para elaborar un "Manifiesto Gastronómico" sobre los retos de futuro del sector.

La cita reunirá a representantes de todos los sectores de la gastronomía, en dos jornadas formadas por charlas, entrevistas, talleres y mesas redondas. La representación vasca dentro de los integrantes de la lista vendrá de la mano de Imanol Zubelzu (Basque Culinary Center), Iñaki Murua (propietario y cocinero del restaurante Ikaro), y Javi Rivero (copropietario y jefe de cocina de Taberna Ama), entre otros.

También intervendrán personalidades destacadas del sector como Aitor Maiztegi (Azurmendi) o Ona Carbonell (capitana del equipo español de natación sincronizada y ganadora de Masterchef Celebrity 2018), que será la encargada de inaugurar el evento.

El Foro arrancará con la bienvenida del viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, Bittor Oroz y de Joxe Mari Aizega, director general de Basque Culinary Center.

NEGOCIO Y GESTIÓN

Posteriormente, habrá una dinámica sobre los nuevos formatos de negocio, donde nombres como Iñaki Murua (Ikaro), Javi Rivero (AMA), Joana Pedret (El Celler de Can Roca) o Gonzalo Rodríguez (Grupo Dani García), abordarán cómo los modelos de negocio se han ido adaptando al nuevo contexto del mercado gastronómico.

La sostenibilidad, se tratará desde la gestión de excedentes al uso de nuevos productos hasta el nuevo papel de la ciencia, para lo que contará con ponentes como David Chamorro (jefe de cocina de I+D Aponiente), Marianna Suárez (maitre de El Celler de Can Roca) o Blanca del Noval (investigadora de Basque Culinary Center).

La vanguardia culinaria, donde se abordará el producto y el territorio como potenciales ejes creativos frente a la técnica, contará con representantes de Mugaritz, Amonalola, Kava, Galerna o Topa Sukalderia, será otro de los ámbitos del congreso.

Los productores y las oportunidades de negocio en el mundo rural contarán entre sus protagonistas con representantes de queserías ecológicas, bodegas, y caseríos. La mañana concluirá con una ponencia sobre el mundo dulce, a cargo de David Gil, director de Pastelería del Grupo elBarri.

La tarde tendrán lugar cuatro workshops o talleres sectoriales, divididos en cocina, sala/gestión, producción y startups con representantes de Aponiente, Grupo elBarri, El Celler de Can Roca, Mugaritz, Grupo Quique Dacosta, Pastelería Hofmann, Diverxo, Martín Berasategui, El Poblet, Topa Sukalderia, Azurmendi, o Ricard Carmena, entre otros.

El martes día 4 se tratarán temas centrados en el mercado y lo que busca el nuevo consumidor, donde participarán jóvenes talentos del Grupo Dani García, Azurmendi o Too Good to Go. El otro bloque de la mañana tendrá como epicentro el emprendimiento, las vías para emprender y la innovación en el sector gastronómico, con cocineros, emprendedores y productores como Borja Susilla (Tula), Gonzalo Baquedano (Ajonegro) o Sergi Platjá (Becrit).

Posteriormente, todos los asistentes discutirán y consensuarán para generar el Manifiesto Gastronómico sobre los retos de futuro a los que se enfrenta el sector. El foro cuenta con el patrocinio institucional de Hazi Fundazioa y del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco.