BBK afirma que la compra de Ayesa IT "tiene buena pinta" y prevé más operaciones en los primeros meses de 2026

BILBAO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de BBK, Xabier Sagredo, no ha querido dar por hecha la compra de Ayesa IT, donde se integra la antigua Ibermática, pero ha reconocido que "tiene buena pinta" después de que hayan firmado un documento de confidencialidad y ha apuntado que tienen "un montón de inversiones potenciales" que analizarán y prevé, por tanto, más operaciones en los tres o cuatro primeros meses de 2026.

Sagredo ha comparecido este miércoles en rueda de prensa en Bilbao para informar del presupuesto de la Obra Social de la Fundación bancaria previsto para 2026 -más de 53 millones- y que, por primera vez, será con ingresos propios, sin contar con el dividendo de Kutxabank.

En la comparecencia, Sagredo, que también ha recordado que este año se ha celebrado el décimo aniversario de la fundación, ha destacado que BBK es hoy la principal inversora en empresas vascas del Estado, con una cartera superior a los 5.200 millones, y ha destinado más de 1.500 millones de euros a compañías que generan empleo y valor en el territorio, contribuyendo a la creación de más de 10.000 empleos directos.

El 90% de sus inversiones de BBK están destinadas a proyectos en Euskadi, lo que consolida "su papel como motor económico y social". Entre las empresas participadas por BBK están Iberdrola, CAF, Arteche o Vidrala pero también apoya la creación de oportunidades para startups locales a través de programas como BBK Venture y Seed Capital.

IBERMÁTICA

Dentro de esa apuesta, a preguntas de los periodistas, se ha referido a la operación impulsada por el consorcio vasco, del que forma parte el Gobierno Vasco, junto con las fundación BBK y Kutxabank, para comprar la división tecnológica de la ingeniería Ayesa (Ayesa IT), en la que está incluida la antigua Ibermática.

Sagredo ha explicado que han firmado un documento de exclusividad, una vez pasadas "todas las fases de la oferta" hasta llegar a la oferta vinculante.

El presidente de BBK ha indicado que ahora se abre un periodo en exclusividad para "enfrentarse" al acuerdo de ventas que tendría que cerrarse, como fecha máxima, el 31 de diciembre.

"Ahora se está recopilando todo y tratando de adecuarnos a todos los formalismos que tenemos que hacer para llegar con tiempo al 31 de diciembre y ver si somos si ya hacemos el contrato de venta, aunque luego tengamos unos meses después de eso", ha precisado.

En relación a si dan por hecha la operación, Sagredo ha manifestado que nunca "dan nada como hecho" pero ha reconocido que tiene "buena pinta". "Ahora está en nuestras manos el ver si no hay nada raro", ha agregado.

OTRAS OPERACIONES

Asimismo, no ha descartado que se puedan producirse en los primeros meses del próximo año nuevas operaciones y ha señalado que tienen "liquidez y posibilidades económico-financieras" para poder seguir avanzando esa apuesta de inversiones.

Sagredo ha reconocido que tienen "un montón de inversiones potenciales" que estudian y se van analizando "si son susceptibles de poder acometerlas o no".

El presidente de la fundación bancaria ha indicado los sectores que pueden ser de interés y, tras recordar que empezaron en el bancario, con la participación en Kutxabank, ha citado los ámbitos socialdemográfico, tecnológico o de descarbonización.

Además, ha afirmado que "se aventura" a pensar si no tienen también que "poner el ojo" en el mundo cooperativo. "También tenemos el mundo de la sanidad o de la infraestructura, es decir, tenemos un montón de cuestiones en el horno, como está pasando ahora con Talgo o con Ayesa, lo que pasa es que no son cosas que salen cuando tú quieres, sino que son cuando se producen".

En este sentido, ha manifestado que están trabajando en todo ello y se ha mostrado seguro de que en los tres o cuatro primeros meses del año "van a tener noticias sobre alguna de estas".