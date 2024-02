BBK Bilbao Music Legends Fest 2024 cierra su cartel definitivo con la incorporación de The Pretenders y The Jayhawks

Archivo - The Jayhawks

BILBAO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El BBK Bilbao Music Legends Fest ha hecho público este jueves el cartel definitivo de su edición 2024, prevista los días 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena, así como la distribución por días del programa, que se cierra con las confirmaciones de The Pretenders y The Jayhawks, ambos previstos para la primera de sus dos jornadas.

En un comunicado, Dekker Events, la promotora organizadora del certamen, que está patrocinado por BBK y el Ayuntamiento de Bilbao, ha anunciado que las entradas sueltas de día para esta edición se ponen a la venta este jueves a partir de las 11.00 horas, disponibles junto a los abonos para ambas jornadas y ya puestos en circulación en la web oficial del festival: www.musiclegendsfestival.com.

El festival divide su cartel por días con la confirmación de la banda anglo-estadounidense The Pretenders como cabeza de cartel para el viernes.

La banda liderada por la rockera Chrissie Hynde, con más de cuatro décadas de carrera, inició su andadura al frente de la corriente new wave a finales de los setenta y tuvo que sobreponerse, gracias a Hynde, a las trágicas muertes consecutivas por sobredosis de sus dos guitarristas originales, James Honeyman-Scott, en 1982, y Peter Farndon, en 1983, pilares de sus dos primeros y aclamados trabajos con un cuarteto que completaba el batería Martin Chambers, hoy también, fuera de la banda.

Desde entonces, con el lanzamiento de "Learning To Crawl", en 1984, el grupo ha mantenido una regularidad de lanzamientos de discos y giras, con constantes cambios en su formación, en la que "la única personalidad incuestionable" es la figura de Chrissie Hynde, hoy día, "un referente del rock femenino" junto a otras artistas como Patti Smith.

Ese mismo día, actuarán The Jayhawks (Minnesota), fundados a finales de los ochenta pero considerados referentes del country rock alternativo junto a bandas como Uncle Tupelo o los posteriores Wilco, desde la publicación en 1992 de "Hollywood Town Hall", al que siguió en 1995 "Tomorrow the Green Grass", ambos albumes, considerados "trabajos emblemáticos" del sonido 'americana'.

En la última década, el grupo está encabezado en solitario por uno de sus dos líderes, Gary Louris, tras una abrupta ruptura final con el otro pilar original de la formación Mark Olson, quien tras su regreso en 2011 para una gira de regreso y posterior disco, terminó cortando lazos por completo con el grupo, que tras su marcha ha publicado tres discos posteriores, el último "Xoxo", en 2020.

Junto a ellos, estarán el viernes los ya anunciados The Screamin' Cheetah Wheelies (Tennessee), que encabeza el vocalista Mike Farris, con su "enérgico" rock sureño (con fecha exclusiva en España en 2024), y el 'power' trío Susan Santos, con la propia artista al frente liderando una banda del mejor blues-rock.

SEGUNDA JORNADA

La segunda jornada del festival contará con los ya anunciados Deep Purple (Reino Unido), artífices del hard rock y el heavy metal, y los supervivientes del blues rock de los sesenta Canned Heat, banda formada en Los Ángeles en 1965 y que, tras ser anunciados el año pasado, tuvieron que suspender a última hora su actuación.

A estas primeras confirmaciones para el sábado se suman las actuaciones de Blues Pills (Suecia y EE.UU.), con la "poderosa voz" de Elin Larssons al frente de la banda de rock-blues, y del músico de rock euskaldun Petti (Bera) con una trayectoria que abarca la publicación de 13 álbumes llenos de canciones "ricas en matices, teñidas de blues y cargadas de electricidad".

Como viene siendo habitual, el festival reservará la terraza exterior Voodoo Child para las actuaciones de las bandas locales. En esta edición pasarán por su escenario: Arnau & The Honky Tonk Losers, Kinki Boys, Nevadah, Sotomonte, The Ribbons y Ziin & The Melody Breakers dando así por cerrado el cartel para la edición de este año.

Con entrada gratuita hasta los 14 años (incluidos) y un ambiente pensado en abarcar una horquilla intergeneracional muy amplia, el festival se ha convertido ya, en palabras de sus responsables, en "un pilar para el enriquecimiento cultural y social de Bilbao, fortaleciendo sus valores como escenario cultural intenso y firme".