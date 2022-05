BBK Karpin Fauna inaugura un nuevo reptilario con reptiles abandonados o que han sido objetvo de tráfico de ilegal

Acoge, entre otros, a la pitón de dos metros y medio que apareció en las calles del barrio bilbaíno de Rekalde el pasado verano

BBK Karpin Fauna, ubicado en la localidad vizcaína de Karrantza, inaugura un nuevo reptilario con reptiles abandonados o que han sido objeto de tráfico de ilegal, como serpientes, lagartos, varanos, tortugas o caimanes.

A partir de este mes de mayo, después de un importante

trabajo de remodelación, ya se puede visitar un nuevo área de acogida reservado para animales que requieren unas temperaturas elevadas y humedad muy concretas.

La mayor parte provienen del abandono de mascotas o el tráfico ilegal, sobre todo serpientes. Además de este tipo de reptiles, en el reptilario también habitan distintos tipos de lagartos, varanos, tortugas o caimanes, tal como ha informado Karpín Fauna.

En él se encuentra la pitón que apareció en las calles del barrio bilbaíno de Rekalde el pasado verano, de casi dos metros y medio de longitud. Otros moradores más recientes de estas instalaciones son una pitón aparecida en una operación contra el tráfico ilegal en el aeropuerto vitoriano de Foronda, reptil de más de metro y medio que venía comprimida en una caja de zapatos, al igual que dos clamidosaurios que se encontraban enormemente deshidratados y desnutridos.

Esta nueva instalación de acogida, con el fin de garantizar una temperatura confortable constante a los animales acogidos, cuenta con un sistema de calefacción por suelo radiante que consigue el aporte energético necesario a través de una bomba de calor geotérmica, sistema de alta eficiencia.

Además, para garantizar que en cada instalación se reúnen las condiciones necesarias para cada individuo, cada terrario cuenta con una sonda de temperatura e higrómetro independiente, de manera que en cada uno se puedan conseguir las necesidades requeridas en cada caso.

Los animales acogidos ya llevan varios meses en estas nuevas instalaciones, que suponen una importante mejora respecto a la antigua zona de acogida de reptiles, tanto por el aumento de espacio que tienen disponible los animales, como por la facilidad de cuidados que brinda el nuevo espacio. Esta zona podrá ser visitada dentro del propio itinerario que recorre las diferentes zonas de acogida del centro.

BBK Karpin Fauna es un centro de acogida de fauna salvaje en el que se acogen animales que ya no pueden vivir en libertad, ya que provienen del tráfico ilegal, la cría en cautividad, han sido abandonados, comprados o que han sido heridos de disparos.

En el centro se acoge a estos animales que sufren estas circunstancias causados por actos humanos, y cuya reintroducción a su hábitat o a la vida en libertad no es posible o viable. Por ello, este centro acoge a los animales para mejorar su situación y ofrecerles un lugar mejor donde vivir.

En BBK Karpin Fauna no se crían animales, ya que se busca mejorar la vida de animales en estado de necesidad y no generar un nuevo problema debido a la cría en cautividad. El objetivo es contar las historias o motivos que han llevado a los animales acogidos a terminar acogidos, concienciando para que estos actos no se repitan y la biodiversidad reciba el respeto que merece.

VISITAS GUIADAS

Para ello, se realizan visitas guiadas a centros escolares y grupos de lunes a viernes y, para llegar al visitante particular, visitas parciales los sábados y domingos a las 13:00 horas cuando las condiciones lo permiten.

Desde el pasado año, a través del propio teléfono de cada visitante se puede acceder a una sencilla audioguía para que los visitantes conozcan el objetivo del centro de acogida de fauna BBK Karpin Fauna y puedan conocer los motivos de acogida de muchos de los individuos acogidos y la historia de la finca en la que se asienta.

Además de poder ver un importante número de animales acogidos, en la zona baja del recorrido y debidamente separado de la zona de instalaciones de acogida de animales, se puede visitar el área temática denominada Terrasauro y Gastornisland, centrada en los dinosaurios y animales prehistóricos.

Esta zona destinada al público infantil se compone de diferentes figuras y animatrónicos para que los más pequeños se acerquen al mundo de la paleontología y conozcan los motivos de la extinción de los dinosaurios.

Además, este área va a recibir en los próximos meses una renovación integral de todas las figuras animadas para los niños y niñas. Karpin Fauna, propiedad de la Mancomunidad de las Encartaciones, está gestionado por la Fundación Ortzadar desde el año 2017.