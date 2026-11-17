BILBAO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'BBK Mendimartxak' culmina su edición 2026 con una última marcha en la localidad vizcaína de Getxo este domingo 22 de noviembre, una nueva ruta "diseñada para descubrir el entorno desde una perspectiva respetuosa, accesible y abierta a todos los públicos" y enmarcada en un programa que, desde febrero, ha permitido recorrer algunos de los paisajes más representativos de Bizkaia a través de itinerarios no competitivos.

Según ha informado la BBK en un comunicado, la cita, organizada junto a Ibilki Mendi Taldea, tendrá lugar el próximo 22 de noviembre y pondrá el broche final a un programa que durante todo el año ha recorrido diferentes comarcas de Bizkaia.

BBK y la Federación Vizcaína de Montaña impulsan 'BBK Mendimartxak' para fomentar una práctica de la montaña "accesible, sostenible e inclusiva" y la del 22 de noviembre en Getxo será la última de las siete marchas que han conformado la edición de 2026 de este programa.

La jornada reunirá a la ciudadanía en una nueva ruta diseñada para descubrir el entorno desde una perspectiva "respetuosa, accesible y abierta a todos los públicos".

EDUCACIÓN AMBIENTAL

La cita, organizada en colaboración con Ibilki Mendi Taldea, pondrá el cierre a una edición que, desde el pasado mes de febrero, ha permitido recorrer algunos de los paisajes más representativos de Bizkaia a través de itinerarios no competitivos que combinan actividad física, educación ambiental y conocimiento del territorio.

La ruta diseñada por Ibilki M.T. recorrerá el entorno de Munarrikolanda, uno de los espacios naturales más representativos de la franja costera de Bizkaia.

Con un trazado circular de 14 kilómetros y un desnivel acumulado de 452 metros, el itinerario permitirá a las personas participantes disfrutar de una propuesta de dificultad moderada que combina senderos naturales, miradores y espacios de gran valor paisajístico situados entre el litoral y el interior de Getxo.

La marcha partirá a las 9.00 horas desde el Centro TikiToki de Algorta, aunque el control de asistencia comenzará 45 minutos antes. La organización ha establecido un aforo máximo de 450 participantes para garantizar una experiencia segura y respetuosa con el entorno.

De este modo se mantiene la filosofía que caracteriza a 'BBK Mendimartxak' desde sus inicios, según han destacado y que pasa por acercar la montaña a la ciudadanía a través de "actividades sostenibles, accesibles y compatibles con la conservación de los espacios naturales".

Además, la ubicación de la salida, próxima a la estación de Metro Bilbao de Aiboa, facilitará el acceso en transporte público a las personas participantes.

'BBK Mendimartxak' nació con el objetivo de acercar la montaña a la ciudadanía mediante propuestas adaptadas a diferentes perfiles de participación y a lo largo del año, las marchas han atravesado municipios como Berriz, Portugalete, Otxandio, Zeanuri, Ortuella y Barakaldo, mostrando la diversidad de paisajes, ecosistemas y entornos culturales que forman parte del patrimonio vizcaíno.

REPETO AL ENTORNO

El programa se caracteriza por promover una forma de disfrutar de la naturaleza basada en el "respeto al entorno, la convivencia y la inclusión", según han destacado.

Todas las rutas se desarrollan con aforo limitado para "evitar la masificación de los espacios naturales y favorecer una experiencia de calidad para las personas participantes".

Los recorridos están diseñados para facilitar la participación familiar y fomentar la presencia de personas con discapacidad y tras siete meses de actividad y siete destinos distintos, 'BBK Mendimartxak' "volverá a confirmar en Getxo su apuesta por una montaña cercana, accesible y comprometida con la conservación del patrimonio natural de Bizkaia", reforzando el "vínculo entre las personas y el territorio a través de experiencias compartidas al aire libre".