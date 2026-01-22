BBK premia la labor de los baserritarras de la 76 edición del Mercado de Santo Tomás

Acto en la Sala BBK que premió la labor de los baserritarras de la 76 edición del Mercado de Santo Tomás - BBK

BILBAO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala BBK acogió este pasado miércoles una gala en la que se recompensó el trabajo y la pasión de los productores de Bizkaia en el último mercado de Santo Tomás. Con la entrega de un total de 14 premios, BBK brinda un reconocimiento público al "buen hacer" de los baserritarras y a la calidad de sus productos.

Además, el evento sirvió de escenario para hacer entrega de los cuatro cheques solidarios con la recaudación obtenida durante la celebración de la última feria de Santo Tomás. Un total de 16.000 euros euros, fruto de las acciones gastro-solidarias llevadas a cabo en la feria en colaboración con la Fundación Bisubi, se han repartido a partes iguales entre las asociaciones Gregorio Ybarra, Galdakaoko Boluntarioen Gizarte Elkartea y Naizen, así como el Centro de Acogida Lagun Artean.

La responsable del área de Medio Ambiente de Fundación BBK, Ainhoa Elortegi, subrayó en el acto "la ilusión y el empeño que hace posible mantener viva una tradición que conecta" a las personas con el territorio y los valores de Bizkaia, y recordó que estos premios representan un "merecido homenaje a aquellas personas que con su entrega contribuyen a un futuro sostenible y lleno de oportunidades" para el sector primario y para Bizkaia.

El compromiso de BBK con el primer sector se remonta a 1977, cuando la entidad comenzó a colaborar con la organización de las ferias agro-ganaderas de Bizkaia. Aquel primer año se celebraron 12 ferias. Desde entonces, la participación en las ferias presenciales ha ido en aumento año tras año.

El pasado año BBK ha estado presente en más de un centenar de ferias en 74 municipios de Bizkaia y ha destinado más de un millón de euros para apoyar a los baserritarras del territorio, facilitando, por una parte, la venta de sus productos a través de dos canales de venta directa, las ferias agrícolas y ganaderas y el e-commerce BBK Azoka; y por otra, el impulso de proyectos ligados al sector primario.

Santo Tomás volvió a convertirse el 21 de diciembre en un punto de encuentro entre el público y el baserri, con miles de visitantes recorriendo las 243 casetas de 166 personas productoras; muchas de estas personas productoras participaron en el tradicional concurso que hacía entrega de sus premios este pasado miércoles.

Un total de 14 baserritarras se hicieron con los premios de las distintas categorías: Frutas, Hortalizas, Queso (curado de oveja y queso curado de cabra), Miel, Pan, Txakoli, Sidra, así como al mejor puesto.

BBK continúa, además, favoreciendo el relevo generacional con el premio a la persona productora más joven y premia, asimismo, la fidelidad al mercado, reconociendo la trayectoria en la feria de una persona productora.

Durante la gala se dio a conocer también el nombre de la persona ganadora del concurso Zenbat da?, una propuesta lúdica de BBK para acercar el consumo y el conocimiento del producto y productores locales a la ciudadanía, que consistía en adivinar el precio exacto de una cesta compuesta de productos de las y los baserritarras que participan en BBK Azoka, tras adquirir previamente un producto en cualquiera de los puestos del Mercado de Santo Tomás. Nerea Marcos Martínez se hizo con la cesta.

Desde BBK han destacado el éxito de la iniciativa que la Fundación estrenaba en la pasada edición de Santo Tomás, con el objetivo de promover y fortalecer el reciclaje de vidrio en la feria. A través de su proyecto BBK Klima, puso en marcha una dinámica lúdica y participativa con la que esperaba recoger 5.000 botellas de vidrio, cifra que se superó con creces, ya que se recogieron en total 10.127 botellas.

Un año más, solidaridad y gastronomía se dieron la mano en una edición que volvió a demostrar la exitosa fórmula. Al igual que en ediciones anteriores, en esta última feria BBK volvió a colaborar con la fundación BISUBI para llevar a cabo distintas actividades: en concreto se repartieron 4.500 raciones de alubias de Gernika con sus sacramentos cocinadas a fuego lento siguiendo el método de putxera tradicional.

El excedente de babarrunas se ofreció al público en tuppers solidarios y se repartió entre asociaciones del tercer sector. Los 16.000 euros recaudados se han traducido en apoyo directo a asociaciones que trabajan por la inclusión social y el bienestar en Bizkaia: Centro de Acogida Lagun Artean, la asociación para la inclusión de las personas sordas Gregorio Ybarra, Galdakaoko Boluntarioen Gizarte Elkartea, y la asociación de familias de menores transexuales Naizen. Todas ellas recibían ayer de manos de Lara Martín, de Bisubi, los cheques con la recaudación.