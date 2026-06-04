BEC acogerá en noviembre la primera edición de DS Industry y en febrero volverá +Industry con siete ferias

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BILBAO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo (Bizkaia) acogerá el próximo mes de noviembre la primera edición de DS Industry y el febrero de 2027 volverá +Industry, citas que reunirán a empresas, expertos y visitantes de numerosos países y sectores en torno a la descarbonización industrial y la fabricación avanzada.

Según han destacado desde el recinto ferial, las dos citas convertirán a BEC en un espacio para mostrar soluciones avanzadas y tendencias que "marcarán el rumbo de la industria, reforzando su papel como punto de referencia para el negocio, el conocimiento y la proyección internacional".

Del 3 al 5 de noviembre de 2026, DS Industry 2026 pondrá el foco en la transición hacia una industria más sostenible y descarbonizada, promoviendo el contacto directo en un espacio que reunirá a profesionales visitantes de más de una veintena de sectores industriales, desde la energía y la automoción hasta la siderurgia o la alimentación.

El evento, de carácter dinámico y participativo, se articulará en torno a tres pilares -Knowledge, Networking e Innovation- combinando contenidos especializados, encuentros profesionales y demostraciones tecnológicas dirigidas a acelerar la transformación del sector industrial y reforzar su competitividad en un momento decisivo para su desarrollo.

Por su parte, +Industry abrirá el calendario ferial internacional de la fabricación avanzada del 23 al 25 de febrero de 2027. La especialización, la calidad, y la conexión entre profesionales caracterizan este encuentro, que impulsará la generación de alianzas y el acceso a nuevas oportunidades en un entorno de marcada proyección internacional.

+Industry ofrecerá un modelo único que integra siete ferias industriales complementarias que representan el conjunto de la cadena de valor: AdditD, BeDIGITAL, Maintenance, Pumps & Valves, Subcontratación, weAR y el foro de empleo WORKinn Talent Hub.

La celebración de DS Industry y +Industry refuerza el posicionamiento de Bilbao Exhibition Centre como "uno de los grandes espacios de encuentro de la industria, capaz de reunir en un mismo calendario negocio, innovación, conocimiento y proyección internacional", han destacado sus responsables.

En esa línea, han señalado que, con estas dos citas, BEC consolida su papel como "plataforma para anticipar tendencias, favorecer la colaboración entre empresas y profesionales, y acompañar al tejido industrial en sus grandes retos de transformación y competitividad".