Bermeo pone a la venta 1.400 réplicas en miniatura de los cuatro 'gigantes' de la localidad

Gigantes de Bermeo y sus reproducciones en miniatura - AYUNATMIENTO DE BERMEO

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bermeo (Bizkaia) ha puesto a la venta 1.400 figuras de Josefin, Anton, Mari y Lorentzo, réplicas en miniatura de los cuatro 'gigantes' de la localidad costera, con motivo del 20 aniversario Bermeoko Erraldoien Konpartsa. Las primeras unidades podrán adquirirse el 16 de septiembre, Día de Santa Eufemia.

Según ha explicado el Ayuntamiento del municipio, impulsor de la iniciativa junto a la Comparsa de Gigantes de Bermeo, los cuatro 'gigantes' "forman parte del imaginario festivo" de Bermeo y, a partir de ahora, "podrán llegar también a los hogares de la ciudadanía".

Las miniaturas reproducen a Josefin y Anton, la pareja de pescadores, y Mari y Lorentzo, la pareja baserritarra. En total se han fabricado 1.400 figuras de los cuatro personajes, 350 unidades de cada uno.

Las réplicas, elaboradas en goma y con una altura de 23 centímetros, tendrán un precio de 20 euros y se venderán el próximo 16 de septiembre, Día de Santa Eufemia, de 10.00 a 12.00 horas, en la feria.

Según el Consistorio, la iniciativa da respuesta a una petición realizada por los ciudadanos durante años ha estado presente entre la ciudadanía.

Bermeoko Erraldoien Konpartsa trasladó al Ayuntamiento su interés por poner a disposición de la ciudadanía réplicas de los cuatro personajes. Tras estudiar la propuesta, el Consistorio inició el proceso de contratación el pasado año, que ha culminado con la fabricación de las figuras por parte de la empresa Indarein.

El contrato, IVA incluido, ha ascendido a 25.223,66 euros. El precio de venta de las figuras se ha establecido con el objetivo de cubrir el coste de producción, por lo que el Ayuntamiento no obtendrá ningún beneficio económico de su comercialización.

El Consistorio ha afirmado que Josefin, Anton, Mari y Lorentzo se han convertido en "personajes estrechamente vinculados a las fiestas y a la vida cultural de Bermeo". Sus apariciones en kalejiras, celebraciones y diferentes actos festivos congregan habitualmente a numerosos vecinos y vecinas, y la Comparsa de Gigantes "se ha consolidado como uno de los elementos reconocibles del patrimonio festivo local".

Este año, la puesta a la venta de las réplicas adquiere "un significado especial" al coincidir con el 20º aniversario Bermeoko Erraldoien Konpartsa. Dos décadas después de su creación, la agrupación "continúa llevando a los cuatro personajes a las calles de la localidad y acercándolos a nuevas generaciones".

El concejal de Cultura de Bermeo, Endika Etxebarria Telleria, ha destacado "el valor de la iniciativa más allá de su dimensión meramente comercial". "Los gigantes forman parte de la memoria festiva y de la identidad de Bermeo. Son personajes que la ciudadanía reconoce y siente como propios, y poder tenerlos también en casa supone otra manera de mantener viva esa relación", ha dicho.

Bermeoko Erraldoien Konpartsa también ha mostrado su satisfacción por el resultado y ha calificado de "emocionante" poder presentar las figuras "en un año tan importante como el de nuestro 20º aniversario".

En caso de que se agoten, y en función de la acogida que tengan entre la ciudadanía, el Ayuntamiento estudiará la posibilidad de realizar una nueva producción.