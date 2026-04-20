Bidebarrieta de Bilbao acoge el viernes un concierto homenaje a Arriaga en el 200 aniversario de su fallecimiento

Cartel del concierto en homenaje a Arriaga en Bidebarrieta de Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El espacio Bidebarrieta Kulturgunea del Ayuntamiento de Bilbao acogerá este viernes, 24 de abril, un concierto en homenaje al compositor bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga, con motivo del 200º aniversario este 2026 de su fallecimiento.

Desde el Ayuntamiento han destacado que Arriaga "posiblemente sea el músico bilbaino más destacado a nivel internacional" y, a pesar de su "temprana muerte" con 19 años, ha dejado un importante legado musical".

Por ello, en el concierto de este viernes se rendirá tributo a "quien llegaron a denominar como el Mozart vasco" en clave de música clásica y jazz, de la mano de Botxo Boogies.

Se trata de un concierto divulgativo sobre su obra y su vida, en el que se interpretarán fragmentos de las partituras más representativas del compositor como la 'Obertura de los esclavos felices', la 'Sinfonía en Re' y sus 'Cuartetos de cuerda'.

Además, se contarán anécdotas y datos representativos de su vida como su nacimiento en la calle Somera, la composición con trece años de su primera ópera, su viaje a París para estudiar en el Conservatorio Nacional, donde fue también profesor, y su muerte a los 19 años, entre otras.

Botxo Boogies está formado por Jou González (saxo soprano, saxo tenor y clarinete), Carlos Velasco (guitarra), Edu Basterra - conocido como 'Teddy Baxter'- (bajo) e Iñaki Jaio (batería), que llevan "25 años tocando juntos", han señalado desde la organización.