Bidegi realizará labores de asfaltado en la autopista AP-8 entre Elgoibar y Mendaro este fin de semana

SAN SEBASTIÁN 27 May. (EUROPA PRESS) -

Bidegi continuará con la renovación del firme en la autopista AP-8, entre Elgoibar y Mendaro, sentido Behobia, este próximo fin de semana. Tras haberse realizado las labores de fresado a principios de mayo, de sábado a domingo se llevarán a cabo los trabajos que provocarán diversas afecciones al tráfico.

En concreto, el sábado, a partir de las 16.00 horas, se creará un 'bypass' entre los puntos kilométricos 64,700 y 61,000, y el tráfico sentido Behobia será desviado por la plataforma sentido Bilbao. El sábado a partir de las 15.00 horas se producirán también afecciones en el enlace de Elgoibar.

En este sentido, a partir de las 15.00 horas se cerrará la entrada sentido Behobia, y a partir de las 15.30 horas, también la salida. Si todo va según lo previsto, el domingo a las 04.00 horas se volverá a abrir la salida, mientras que la entrada continuará cerrada hasta la finalización del 'bypass', sobre las 14.00 horas. Mientras duren los trabajos, las personas usuarias que circulen sentido Behobia deberán utilizar las entradas y salidas de Eibar e Itziar para poder realizar los enlaces correspondientes.

La renovación del firme entre Elgoibar y Mendaro es la primera actuación dentro de la campaña de renovación de firmes 2026-2027. Bidegi realizará una inversión de 14,9 millones de euros para renovar el asfalto de 46 kilómetros de sus redes viarias. El objetivo es mantener las estructuras funcionales del pavimento, preservando la seguridad vial y el nivel del servicio.

Los horarios establecidos para realizar estos trabajos son aproximados, ya que pueden variar dependiendo de factores como la meteorología. En este sentido, aconseja circular con precaución y seguir las indicaciones establecidas tanto por las señales como por el personal de obra que se encontrará en el lugar.