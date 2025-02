Bilbao coloca en Esperantza una réplica de la placa con una poesía de Gabriel Aresti sobre esta histórica calle

BILBAO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha culminado la reforma del equipamiento municipal Esperantza con la colocación de la réplica de la placa con una poesía de Gabriel Aresti que hace referencia a la histórica calle que desde antaño acoge el mítico frontón pelotari, según ha informado el consistorio.

El alcalde Bilbao, Juan Mari Aburto, acompañado de la viuda de Gabriel Aresti, Meli Esteban, y una de las tres hijas del poeta bilbaíno, Andere Aresti, así como de portavoces municipales, se han acercado a pie de placa para contemplar cómo ha quedado enmarcada en una de las paredes frontales del edificio.

Gabriel Aresti, que dedicó este poema a la calle Esperanza de Bilbao, "conocía bien las características del lugar, del espacio estrecho, oscuro y corto, comparando su nombre, Esperanza, con lo que sugiere", según han indicado desde el ayuntamiento.

La nueva placa replica los versos de la original: "Askaotik Sendejara Bilbaon esperantza oso mehar, ilun eta laburra da (De Askao a Sendeja en Bilbao la esperanza es muy estrecha, oscura y corta)".

Una ocasión más, el Alcalde Bilbao, Juan Mari Aburto, ha puesto en valor la figura indispensable del poeta social bilbaino en el año en el que se cumple el 50 Aniversario de su fallecimiento.

"Sin duda, uno de los grandes referentes de la poesía en euskera. Su lucha constante a favor de nuestro idioma y su obra, que hunde sus raíces en nuestra identidad, es algo que no podemos olvidar. Por eso estamos aquí, para que toda la sociedad no solo no olvide, sino que siga recordando a este poeta social que, por desgracia, nos dejó demasiado pronto", ha destacado el alcalde.

Aburto ha asegurado que Gabriel Aresti fue "un hombre comprometido con la sociedad que le tocó vivir y ese esfuerzo y pasión con los que afrontó su vida y su obra nos debe servir de ejemplo y de guía".