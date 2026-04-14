Bilbao cortará este jueves dos carriles de circulación en Alameda Recalde, sentido puente La Salve, para izar maquinaria

Europa Press País Vasco
Publicado: martes, 14 abril 2026 18:37
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BILBAO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao cortará este próximo jueves, desde las 23.00 y hasta las 6.00 horas del día siguiente, aproximadamente, dos carriles de circulación sentido puente La Salve en Alameda Recalde, entre las calles Colón de Larreátegui y Henao, para trabajos de izado maquinaria con grúa.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, se habilitará el carril izquierdo del otro sentido para permitir el tránsito de vehículos en ambos sentidos, regulado por señalistas.

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