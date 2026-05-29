Bilbao inicia las obras del ascensor vertical de la travesía Irala con un presupuesto de más de un millón de euros

Recreación digital del ascensor - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao iniciará la próxima semana las obras para la construcción de un nuevo ascensor vertical municipal en la Travesía Irala, en el barrio de Iralabarri, que cuentan con un presupuesto total de 1.038.789,39 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

La actuación permitirá salvar un desnivel de aproximadamente cuatro metros en un punto donde actualmente el tránsito se realiza exclusivamente mediante escaleras, lo que supone una barrera arquitectónica para muchas personas, especialmente para aquellas con movilidad reducida, ha explicado el consistorio bilbaíno.

El barrio de Iralabarri, situado en el distrito de Errekalde, presenta una orografía con importantes pendientes que dificultan la movilidad peatonal. En este contexto, el nuevo ascensor contribuirá a generar un eje accesible entre distintas plataformas urbanas, facilitando los desplazamientos cotidianos.

La intervención se centrará en el tramo comprendido entre la calle Irala y la primera de las plazas de la Travesía Irala, donde se ubica el portal número 3.

El proyecto contempla la instalación de un ascensor vertical panorámico, con estructura metálica y cerramiento de vidrio, que dispondrá de dos paradas, sistema de videovigilancia y capacidad para trece personas.

Asimismo, la actuación incluye la reurbanización del entorno afectado, con la renovación de pavimentos, la reposición de mobiliario urbano y la mejora del alumbrado público, ha añadido el consistorio.

Según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento son 82 los elementos mecánicos en funcionamiento actualmente en la ciudada, entre ascensores, rampas y escaleras.

En este momento, hay en ejecución cinco más, el que se ubica entre la Plaza de la Cantera y la calle Concepción en San Francisco, uno más entre Bolueta y Txurdinaga, y otros tres en el barrio de Zurbaranbarri, a los que se sumará el del Grupo Sagarminaga, que se encuentra en fase de licitación.