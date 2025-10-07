Bilbao pone en marcha la nueva temporada 2025-2026 del Skate Park del polideportivo municipal de Txurdinaga

La concejal de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta, y el concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola, en el Skate Park de Txurdinaga. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha una nueva temporada del Skate Park del Polideportivo municipal de Txurdinaga, de la mano de Gure Txoko Skate Park.

La nueva programación de actividades ya está en marcha con cursos de skate, patines, scooter y BMX dirigidos a mayores de 4 años, pero las personas interesadas aún están a tiempo de inscribirse a través del correo electrónico info@guretxokoskatepark.com o en los teléfonos 628496164 y 648671198, según ha informado el consistorio.

Además, los sábados del mes de octubre se han programado jornadas de puertas abiertas para dar a conocer tanto las instalaciones municipales de skate como los cursos y actividades.

Las jornadas tendrán lugar los sábados 11, 18 y 25 de octubre de 11.30 a 13.00 horas y estarán dirigidas a la promoción del skateboarding, con inscripción previa.