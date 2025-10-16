Bilbao pone en marcha un nuevo ascensor público en Santutxu, entre Fika e Iturribide, con casi un millón de inversión

La villa cuenta ya con 79 elementos mecánicos en funcionamiento a los que se sumarán pronto otros siete actualmente en ejecución

BILBAO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha un nuevo ascensor público en el barrio de Santutxu, entre las calles Fika e Iturribide, tras nueve meses de obras y una inversión de 972.477 euros.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, acompañado por el concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola, y miembros de la corporación municipal, ha visitado esta miércoles el barrio de Santutxu, para ver en funcionamiento este último ascensor público municipal abierto a la ciudadanía.

Según ha destacado Aburto, este elevador, que conecta las calles Fika e Iturribide, es "una muestra más del compromiso del Consistorio con la accesibilidad universal".

Como resultado de la obra, ha indicado, se ha propiciado un itinerario accesible entre las zonas inferior y superior de esta zona del barrio de Santutxu a través de un elemento mecánico, que se ubica exactamente en la plaza ubicada entre los portales 121 de la calle Iturribide y 61 de la calle Fika.

Se trata de una zona con fuerte desnivel resuelto hasta la ejecución del elevador a través de una serie de escaleras. El nuevo ascensor salva un desnivel de 9,81 metros, dispone de dos paradas y se ha materializado mediante núcleo vertical con estructura metálica, recubierto de vidrio laminado. Tiene capacidad para 13 personas.

El ámbito inferior se ha renovado por completo, generando una única plataforma. En este entorno, se han dispuesto dos nuevos parterres, con flores de temporada. También se han instalado dos bancos circulares y una batería de papeleras de diferentes fracciones. La conexión del desembarco superior se realiza sobre una pasarela metálica de 13,74 metros de longitud.

MOVILIDAD VERTICAL

Con este elevador, Bilbao cuenta con 79 elementos mecánicos en funcionamiento en la ciudad, entre ascensores y rampas o escaleras. Además, actualmente hay en ejecución otros siete, entre ellos el elevador inclinado proyectado para el barrio de Masustegui (4,5 millones) y el que se ubica entre la Plaza de la Cantera y la calle Concepción en San Francisco (3 millones).

También se ejecutando otro en el barrio de San Joaquín, en Bolueta (1,24 millones), uno en Lezeaga, en la parte baja del barrio de Masustegui (628.743 euros) y otros tres en el barrio de Zurbaranbarri (2,5 millones). A ellos se sumará otro entre Bolueta y Txurdinaga, cuyas obras arrancarán próximamente con un presupuesto de 1.359.889 euros.

En total, han destacado desde el Ayuntamiento, hacen más de 13 millones de euros de inversión en materia de accesibilidad universal contando todos los proyectos que están en marcha.