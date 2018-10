Bilbao ha recibido hasta el 23 de septiembre 2.756 personas migrantes, "todas ellas atendidas"

Publicado 27/09/2018 15:09:47 CET

El pleno aprueba prolongar la acogida nocturna una semana como máximo, "pudiendo prorrogarse si fuera necesario"

Bilbao ha recibido, hasta el pasado domingo, 23 de septiembre, un total de 2.756 personas inmigrantes, "todas ellas atendidas", provenientes de diez enclaves, entre los que destaca Cádiz, con 1.468 personas, un 53,27%, según datos aportados por el concejal de Acción Social, Iñigo Pombo, en el pleno celebrado en el Ayuntamiento bilbaíno.

En el pleno de este jueves en el Ayuntamiento de Bilbao, Udalberri ha presentado una moción en la que se instaba al equipo de Gobierno a "garantizar la acogida e inclusión social de las personas que llegan a la Villa en situación de vulnerabilidad", y otra iniciativa de EH BIldu en la que se pedía "garantizar el apoyo a las personas migrantes a través de los servicios previstos en la Ley de Servicios Sociales, Decreto de Cartera, y demás normativa aplicable".

Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de gobierno del PNV y PSE a ambas iniciativas, en la que EH Bildu y PP se han abstenido, y el resto de los grupos de la oposición han votado en contra, en la que se recoge que la acogida, "cuando sea nocturna, se prolongará como máximo una semana, pudiendo prorrogarse si fuera necesario tal y como recoge Decreto de cartera de Servicios y Prestaciones del Sistema vasca de Servicios Sociales".

Además, se señala que serán objeto de atención especial mujeres y personas menores d edad que se encuentran en una situación de "mayor vulnerabilidad".

GRUPOS

El portavoz municipal de Ganemos Goazen Bilbao, Francisco Samir Lahdou, ha apoyado las propuestas de EH Bildu y Udalberri, y ha reprochado al equipo de Gobierno PNV-PSE su "inacción" para responder de una forma adecuada a las personas migrantes que se han acercado a la capital vizcaína.

En concreto, Lahdou ha criticado la "falta de recursos" en la política de acogimiento, además de que hayan "fallado" los protocolos institucionales, por lo que las personas migrantes "han sido dejadas durante días en la calle sin ofrecerles apenas recursos y al cuidado de las buenas gentes de los barrios".

"El Ayuntamiento no ha sido capaz de acoger a los que nos llegan, a pesar de disponer, desde hace años, de unos recursos habitacionales y de primera acogida de los servicios municipales y a pesar de la colaboración que existe con organizaciones que cuentan con larga experiencia como Cáritas, Cear o Cruz Roja", ha recriminado.

Por su parte, la edil de Udalberri Amaia Arenal ha dicho que, a nivel municipal "toca generar recursos asistenciales de urgencia para poder dar una respuesta a las personas que están llegando a nuestras ciudades". "Una respuesta -ha destacado- que, a día de hoy, la sociedad civil de Bilbao ha dado de forma impecable cubriendo las carencias institucionales, empezando por las carencias de este Ayuntamiento, que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias".

Arenal ha demandado una política pública municipal en coordinación con las diferentes instituciones que, entre otros, "garantice un protocolo de acogida integral a toda persona migrante que llegue a nuestra ciudad en situación de vulnerabilidad", así como protocolos específicos para la atención y acogida de mujeres y menores de edad, "dada la situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran".

El edil del PP Oscar Fernández Monroy ha reprochado al equipo de gobierno que "no ha estado a la altura en la gestión de esta crisis migratoria" y que no hayan puesto los medios para atender "dignamente a estas personas", por lo que "hemos tenido que ver esa procesión de la vergüenza desfilando, auspiciadas por las asociaciones, de esas personas que no tenían ningún sitio donde recalar".

Tras advertir de que no se trata de una cuestión "puntal, sino que es una situación que parece se va a cronificar", ha demandado "decisiones políticas de calado y altura de miras".

La edil de EH Bildu Alba Fatuarte ha denunciado que, ante la situación de las personas migrantes, "nos encontramos con un sistema público que se muestra ineficaz para atender estas situaciones, dando preocupantes muestras de improvisación y falta de recursos". "Una actuación -ha destacado- que está siendo contestada por entidades sociales, movimientos asociativos y vecinales".

Fatuarte ha dicho que el sistema de Servicios Sociales "debería estar respondiendo a las necesidades de este colectivo", y ha advertido de que "las personas migrantes son sujetos de derechos, no una pobre gente a la que hacemos un favor caritativo dándoles un bocata y tres días de estancia".

Por su parte, la edil del PSE Yolanda Díez ha destacado que el Ayuntamiento de Bilbao, "desde el primer momento, hemos estado pendientes, preocupados en muchas ocasiones y trabajando para que el tránsito o la estancia más prolongada de estas personas sea adecuada". "Es difícil gestionar la incertidumbre, y tiene valor mucho valor, lo que las instituciones de Euskadi hemos realizado en estos meses", ha defendido, para reiterar que la respuesta ofrecida desde Bilbao, Bizkaia y Euskadi "ha sido rápida y eficaz".

GOBIERNO

En su respuesta a los grupos, Iñigo Pombo ha explicado que los migrantes llegados a Bilbao son personas que provienen del África Subsahariana y, "básicamente, van buscando un lugar donde poder desarrollar una vida más digna que en su propio país".

Tras asegurar que todavía hoy no saben "por qué Bilbao es una ciudad atractiva", ha dicho que lo que sí saben es que la Villa "no es una ciudad de destino, sino de descanso y restablecimiento personal y físico, pero, sobre todo, de tránsito", ya que su destino es el norte de Europa. Así, ha desatacado que más del 95% "desaparecen" de Bilbao, "suponemos que rumbo a Europa".

El Ayuntamiento de Bilbao, ha señalado, confió a la Cruz Roja la gestión de este servicio, Ayuntamiento de Bilbao y destinó 20.000 euros a un albergue, además de aportar el local.

Por otro lado, ha señalado que se han realizado 2.240 comidas en el comedor de Cáritas, "aunque sólo representa esta cifra el 73,97% de las reservas realizadas".

Pombo ha indicado que "una de las normas que se ponen en el Albergue es la estancia límite de tres días que es lo que se calcula que una persona tarda en reponerse, coger fuerzas y seguir viaje", pero esta norma "es vulnerada cuando hay razones de fuerza mayor".

Así, ha destacado que ocho mujeres que han pernoctado más de diez noches, y, en el caso de dos de ellas, más de 20 noches". Pombo ha asegurado que "todas las personas migrantes que llegan a Bilbao son atendidas, por un plazo no superior a una semana salvo excepciones", y ha tendido la mano al resto de grupos para "estar juntos, abordar juntos este tema".

Para cerrar el debate, ha tomado la palabra el alcalde, Juan Mari Aburto, quien ha negado que la llegada de inmigrantes a Bilbao sea con secuencia de "efecto llamada" de las políticas sociales que desarrolla el Ayuntamiento, de lo que le ha acusado el PP.

Aburto ha considerado "fundamental compartir con las entidades del tercer sector y el resto de instituciones una labor integral y coordinada" en relación a los migrantes, y ha asegurado que "si es necesario abrir más centros, lo vamos a hacer".