Bilbao recomienda observar el eclipse en la localidad propia si es posible, evitando desplazamientos "innecesarios"

BILBAO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha recordado a la ciudadanía que nunca debe observarse el sol directamente sin la protección adecuada y que únicamente deben utilizarse gafas homologadas y recomienda disfrutar del del próximo 12 de agosto desde la propia localidad, siempre que desde ella sea posible contemplar el fenómeno, como es el caso de Bilbao, evitando desplazamientos "innecesarios".

El consistorio bilbaíno se ha sumado a la campaña informativa impulsada por los Departamentos de Seguridad, Salud y Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco con motivo del eclipse solar total que podrá observarse desde Euskadi el próximo 12 de agosto, difundiendo entre la ciudadanía las principales recomendaciones para disfrutar de este fenómeno con todas las garantías de seguridad.

En este sentido, se recuerda que nunca debe mirarse directamente al sol sin la protección adecuada, ni siquiera durante un eclipse parcial o anular, ya que hacerlo puede provocar lesiones oculares graves e irreversibles. Asimismo, se insiste en que no son seguros métodos improvisados como gafas de sol convencionales, radiografías, negativos fotográficos o cristales ahumados.

Para la observación del eclipse se recomienda utilizar exclusivamente gafas homologadas conforme a la norma ISO 12312-2, que reducen la luz visible y bloquean la radiación ultravioleta e infrarroja. Antes de utilizarlas conviene comprobar que se encuentran en perfecto estado, sin arañazos ni desperfectos, y seguir siempre las instrucciones del fabricante. Además, incluso con este tipo de gafas, se aconseja no mantener una observación continuada durante más de 45 segundos seguidos.

Las instituciones recuerdan igualmente que los prismáticos, telescopios o cámaras fotográficas concentran la luz solar y aumentan el riesgo de lesiones oculares, por lo que únicamente deben utilizarse si disponen de filtros solares certificados instalados correctamente por personal experto. Como alternativa, pueden emplearse métodos de observación indirecta o seguir las retransmisiones realizadas por instituciones y medios de comunicación.

Ante la previsión de una mayor afluencia de personas hacia lugares con buena visibilidad, también se recomienda elegir puntos de observación cercanos y, a ser posible observar el eclipse desde su propia localidad, evitando desplazamientos innecesarios. Y, en caso de desplazarse, se recomienda planificarlo y hacerlo con la suficiente antelación.

Del mismo modo, resulta aconsejable protegerse del calor mediante el uso de crema solar, gorra o sombrero, mantener una correcta hidratación y extremar la vigilancia sobre niños y personas vulnerables para evitar que se retiren las gafas de protección durante la observación.

Por último, el Ayuntamiento de Bilbao anima a la ciudadanía a consultar la previsión meteorológica de Euskalmet antes del 12 de agosto, ya que factores como las brumas costeras, la nubosidad o las tormentas estivales pueden condicionar la visibilidad del eclipse.