Bilbao se suma a la campaña "Reciclar vidrio es una gran aventura" que fomenta el reciclaje de vidrio entre las familias

Carmen Román, Niko García-Borreguero, José Luis Azpiazu y Oscar Acedo, presentan la campaña de reciclaje - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao se ha sumado a la campaña "Reciclar Vidrio es una Gran Aventura", una iniciativa impulsada por Ecovidrio en colaboración con el Gobierno Vasco que busca sensibilizar a las familias sobre la importancia del reciclaje de envases de vidrio y fomentar hábitos sostenibles entre los más pequeños.

La campaña estará presente en Bilbao desde este martes y hasta el 5 de octubre en la Plazuela de San Nicolás, donde se han instalado varios iglús de recogida selectiva de vidrio tematizados con personajes de Disney, Pixar y Marvel. De esta manera, la iniciativa pretende convertir el reciclaje en una actividad "cercana y atractiva" para toda la familia.

Durante estos días, las personas que se acerquen a la Plazuela de San Nicolás podrán depositar sus envases de vidrio en los contenedores habilitados y conocer, de la mano de los monitores ambientales, diferentes aspectos relacionados con la correcta separación y reciclaje de estos residuos. Además, se distribuirán bolsas reutilizables para facilitar la recogida de envases de vidrio en los hogares.

La iniciativa se enmarca en el trabajo de sensibilización y concienciación ambiental que se desarrolla en Bilbao para fomentar la participación ciudadana y avanzar hacia una ciudad más sostenible, poniendo el foco también en la importancia de incorporar estos hábitos desde edades tempranas.

SORTEO

La campaña incorpora, además, una acción participativa dirigida a las familias. Los iglús tematizados dispondrán de un código QR que permitirá acceder a un breve cuestionario. Las personas participantes podrán tomar parte en el sorteo de un viaje a Disneyland París.

Asimismo, se sortearán 200 miniglús tematizados para que las familias puedan continuar fomentando el reciclaje de envases de vidrio en sus propios hogares.

La presentación de la iniciativa en Bilbao ha contado con la participación de Niko García-Borreguero, director de Administración Ambiental del Gobierno Vasco; José Luis Azpiazu, director de Servicios del Ayuntamiento de Bilbao; Carmen Román, gerente de Sostenibilidad del Grupo Vidrala; y Óscar Acedo, gerente de Ecovidrio en Euskadi.