Bilbao vive sus segundas 'no fiestas' consecutivas sin chupinazo ni Marijaia por la pandemia

BILBAO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bilbao vive este sábado el inicio de sus segundas 'no fiestas' consecutivas sin chupinazo ni Marijaia en el balcón del Teatro Arriaga, custodiado por agentes de la Ertzaintza y la Policía Municipal para garantizar el cumplimiento de las medidas saniarias establecidas para evitar la propagación de la covid-19.

Con el termómetro alcanzando los 30 grados y el Paseo del Arenal sin txosnas, el centro neurálgico de la tradicional 'Aste Nagusia' de la capital vizcaína se encontraba desangelado a las 18.00 horas, solo con turistas paseando y con la única melodía de fondo de algún músico callejero.

Sin rastro de la multitud de personas que se congregaban antes de la pandemia en la Plaza del Arriaga, ertzainas acompañados de la unidad canina velaban por la seguridad pública, mientras que, en el paseo, donde en otras ocasiones se montaban las txosnas, solo se observaba una hilera de patrullas de la Policía Municipal.

Se trata de parte del dispositivo policial que el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, anunció hace dos días, preparado para disuadir de realizar botellones y evitar "conductas incívicas" o "comportamientos irresponsables" que puedan poner en peligro al conjunto de la ciudadanía en esta quinta ola del coronavirus.

"En Bilbao, este año, no hay Aste Nagusia, no hay 'no fiestas'", aseguró el regidor después de las imágenes de aglomeraciones y botellones que se vieron en las fiesta de la Blanca de Vitoria o los episodios vividos esta misma semana por las noches en la Aste Nagusia donostiarra, que han acabado en desórdenes públicos y ataques con objetos contundentes contra efectivos policiales.

Tan solo algunas actividades culturales se podrán desarrollar este año en las fiestas bilbaínas, en la que las comparsas de Bilbao únicamente podrán celebrar entre el 25 y el 29 de agosto cinco de la treintena de actos que tenía programados, los únicos que ha autorizado el Consistorio.

A la espera de que Marijaia, símbolo de la Aste Nagusia de la capital vizcaína, pueda asomarse el próximo año a la balconada del Teatro Arriaga, este sábado por la noche el público vuelve a las gradas del estadio de San mamés, en el que casi 11.000 espectadores podrán disfrutar del partido entre el Athletic Club y el FC Barcelona.