Bizkaia dota con hasta 9.000 euros la contratación de personas que hayan participado en programas de empleo

Fomenta contratos indefinidos realizados a empadronados en Bizkaia y formalizados entre el 1 de enero y el 26 de septiembre

BILBAO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia dota con hasta 9.000 euros la contratación de personas desempleadas que hayan participado en los programas mixtos de empleo formación Laborlan V (2024) y VI (2025), gestionados en colaboración con DEMA Enpresa Garapena de Barakaldo; en el Programa Gazte on-Formación técnica en el sector de la construcción; o en el Programa de Arraigo por Formación subvencionado por el Servicio de Empleo y gestionado en colaboración con la Asociación para la Reinserción Social, Sartu Taldea.

Podrán beneficiarse del programa Kontrata 2025 las empresas de Bizkaia, cualquiera que sea su forma jurídica, los empresarios individuales y profesionales, las comunidades de bienes y sociedades civiles, así como las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.

Como requisitos para recibir la ayuda, tienen que tener domicilio social, fiscal y centro de trabajo en el Territorio Histórico de Bizkaia y hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Quedan excluidos los organismos autónomos y las sociedades públicas y asociaciones o entidades sin ánimo de lucro dependientes o vinculadas a cualquier ámbito de la administración local, foral, autonómica o central, las empresas de trabajo temporal, así como cualesquiera otras entidades privadas dependientes o vinculadas a las anteriores y las comunidades de propietarios.

EMPADRONADOS EN BIZKAIA

Serán subvencionables los contratos realizados con personas desempleadas o en mejora de empleo que estén empadronadas en Bizkaia, de carácter indefinido, formalizados entre el 1 de enero y el 26 de septiembre de 2025, siempre que el contrato se realice en una ocupación relacionada con la especialidad formativa en la que la persona haya participado dentro de los programas Laborlan V, Laborlan VI, Gazte on - Formación técnica en el sector de la construcción o Arraigo por Formación.

Excepcionalmente, se dotarán los contratos de, al menos, tres meses de duración, formalizados entre el 12 de octubre y el 31 de diciembre de 2024, siempre que el contrato se realice en una ocupación relacionada con la especialidad formativa en la que la persona haya participado dentro de los programas Laborlan V o Arraigo por Formación.

Los contratos subvencionables deben ser a jornada completa o a jornada parcial, siempre que esta represente un mínimo del 80% de la jornada habitual establecida, realizados en una ocupación relacionada con la especialidad formativa en la que la persona haya participado.

Las personas contratadas deben ser desempleadas o en mejora de empleo inmediatamente antes del inicio del contrato y hasta su alta en la Seguridad Social; empadronadas en Bizkaia y que presten sus servicios en centros de trabajo radicados en Bizkaia (durante todo el contrato); que no hayan estado contratadas por la entidad solicitante con anterioridad a la fecha de celebración del contrato; e inscritas en Lanbide con carácter previo a la celebración del contrato y hasta su alta en la Seguridad Social.

La cuantía máxima por contrato de la subvención será: 5.000 euros si el salario bruto anual se sitúa entre 16.576 euros (SMI vigente) y 21.000 euros; 7.000 euros si el salario bruto anual se sitúa entre 21.000 y 27.000 euros; y 9.000 euros si el salario bruto anual es mayor de 27.000 euros. Por entidad solicitante se subvencionará un máximo de siete contrataciones y 60.000 euros en total. El plazo de presentación de solicitudes se cerrará el 26 de septiembre de 2025 a las 13.30 horas.