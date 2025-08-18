Bizkaia envía un convoy de 45 efectivos para colaborar en la extinción de los diversos incendios forestales del país

BILBAO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un contingente de 45 efectivos y recursos técnicos de la Diputación Foral de Bizkaia se han desplazado este lunes para colaborar en la extinción de los incendios forestales que afectan a diferentes zonas del país, tras la petición de apoyo cursada por la comunidad de Castilla y León al Gobierno Vasco en el marco de la cooperación interinstitucional en emergencias.

Según ha informado la institución foral en una nota, el convoy ha partido esta mañana desde el parque foral de Urioste con destino a Boca de Huérgano, en el entorno de Riaño (León), con un dispositivo compuesto por personal del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), el Servicio de Montes y la empresa pública foral Basalan, además de 18 vehículos, material específico, un robot desbrozador y un dron de observación.

Se trata, en concreto, de 15 integrantes del SPEIS de Bizkaia (10 bomberas y bomberos, 2 cabos, 1 sargento, 1 oficial y 1 inspector), dotados con 8 vehículos de intervención, entre los que se encuentran dos bombas forestales pesadas, dos cisternas, dos 'pickups' todoterreno, un vehículo de mando y una furgoneta logística, ha detallado Diputación.

Además se les suman 10 profesionales del Servicio de Montes, con 3 directores técnicos de extinción, 6 agentes forestales y una persona de apoyo, así como 2 técnicos y 18 especialistas forestales de Basalan.

El operativo traslada material diverso de intervención forestal, con herramientas manuales, motosierras, antorchas de ignición, un robot desbrozador y un vehículo pickup con depósito de 500 litros. También se ha incorporado un dron para labores de observación y apoyo aéreo en la planificación de las actuaciones.

Según la previsión inicial de la Diputación Foral de Bizkaia, se establece una intervención de tres días de duración con posibilidad de relevo, en funcion de la evolución de los fuegos y las necesidades de la comunidad autónoma auxiliada.