Bizkaia instala esta semana una estructura de 80 metros para ampliar el viaducto del Buen Pastor en Barakaldo

Puente de Rontegi en obras - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia colocará esta semana una estructura metálica de más de 80 metros que permitirá ampliar el viaducto del Buen Pastor, en Barakaldo, dentro de las obras para mejorar la capacidad viaria entre Rontegi y Cruces, y reducir la congestión en uno de los principales puntos de tráfico del territorio.

La actuación, actualmente en ejecución, permitirá construir un nuevo voladizo en el viaducto y reorganizar los carriles de circulación de la BI-30. De este modo, uno de los cinco carriles quedará reservado exclusivamente para los movimientos de salida hacia Barakaldo, mientras que los otros cuatro mantendrán la continuidad del tráfico principal en dirección Bilbao/Santander.

El puente Rontegi registra una intensidad media diaria de unos 175.000 vehículos y constituye una de las vías con mayor volumen de tráfico del área metropolitana de Bilbao.

La colocación de la estructura obligará a realizar diversos cortes de tráfico desde el martes 1 de septiembre. A partir de las 19.00 horas se cortará totalmente la calle Buen Pastor, bajo el viaducto de la BI-30, en ambos sentidos, para permitir la instalación de una grúa autopropulsada de 350 toneladas.

Posteriormente, desde las 21.00 horas, se ocuparán los carriles lento y central de la BI-30 a su paso por el viaducto, por lo que únicamente permanecerá operativo el carril izquierdo durante las operaciones de montaje.

A partir de las 19.00 horas está prevista la llegada del primer transporte especial, que trasladará una viga de 50 metros de longitud. Posteriormente llegará un segundo transporte con las vigas laterales, manteniéndose una afección similar al tráfico.

La previsión es que hacia las 04.00 horas del miércoles 2 de septiembre finalice la colocación de los tres tramos de viga y se restablezca la circulación tanto en la calle Buen Pastor como en la BI-30. Las rutas alternativas estarán señalizadas y se canalizarán a través de la BI-30 y la A-8, han indicado.

AMPLIACIÓN

La nueva ampliación estará formada por tres grandes piezas metálicas, dos de ellas de 16,5 metros de longitud y 15 toneladas de peso cada una, mientras que la pieza central tendrá 46 metros de longitud y un peso de 50 toneladas.

Una vez izadas, las tres dovelas se unirán mediante soldadura y quedarán apoyadas sobre los estribos y sobre dos torres provisionales de apeo situadas en las pilas de la estructura. La Diputación considera esta operación una de las más relevantes de la obra por la complejidad técnica del montaje y las dimensiones de los elementos.

La actuación incluye además la renovación de los sistemas de contención de vehículos y la instalación de nuevas pantallas acústicas, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir el ruido y la acumulación de partículas en las viviendas próximas a la infraestructura. Las obras cuentan con una inversión de 11,95 millones de euros y está previsto que concluyan en verano de 2027.