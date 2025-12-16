Bizkaibus incorpora desde el jueves la tarjeta Mugi de Gipuzkoa como medio de pago

Archivo - Bizkaibus. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bizkaibus incorporará a partir del próximo jueves, 18 de diciembre, la aceptación de la tarjeta Mugi de Gipuzkoa como medio de pago válido en toda su red, según ha anunciado este martes la Diputación de Bizkaia.

Con esta medida, ha explicado, "se culmina el proceso de interoperabilidad del transporte público en Bizkaia", de manera que se permitirá a las personas usuarias de los tres territorios históricos desplazarse por el territorio vizcaíno "con su tarjeta habitual", mediante un sistema de pago "integrado y homogéneo".

Este avance supone, en palabras de los responsables forales, "un paso decisivo hacia un sistema de transporte público plenamente conectado en Bizkaia, reforzando la cohesión territorial y mejorando la experiencia de las personas usuarias, que podrán utilizar su tarjeta habitual con las mismas garantías en los diferentes operadores".