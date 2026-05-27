Bizkaibus reforzará frecuencias, horarios y conectividad en Lea-Artibai y Enkarterri, con las primeras medidas en junio

Interior de una unidad de Bizkaibus - EUROPA PRESS

BILBAO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Bizkaibus reforzará su servicio en Lea-Artibai y Enkarterri con nuevas mejoras de frecuencia, horarios y conectividad, que comenzará a implentar el próximo 1 de junio y que forman parte de una estrategia más amplia de mejora progresiva del transporte público comarcal con actuaciones que también se desarrollarán a lo largo de 2026 y comienzos de 2027.

Según ha explicado la Diputación, en Lea-Artibai Bizkaibus ampliará varios servicios de las líneas A3512, A3513 y A3523, que mejorarán tanto las conexiones de última hora de la tarde como las expediciones de primera hora de la mañana.

Entre las actuaciones previstas, se prolongará hasta Lekeitio el último servicio diario que sale de Bilbao a las 21.05 horas y que actualmente finaliza en Gernika. Además, se van a incorporar nuevas expediciones entre Gernika y Lekeitio en horarios de mañana y noche todos los días.

También se amplía el servicio de primera hora de la mañana de la línea A3523 en días festivos para añadir una nueva salida desde Gernika a las 7.05 horas con destino Lekeitio, lo que supone adelantar la primera conexión "en más de dos horas".

Por otro lado, se va a incorporar un nuevo servicio de la línea A3512 desde Bilbao a las 21.45 horas para ampliar el horario de última hora de la tarde por autopista en una hora.

En palabras de los responsables forales, "estas mejoras permitirán ampliar las opciones de movilidad de la comarca y adelantar significativamente los primeros servicios disponibles en días festivos, reduciendo tiempos de espera y mejorando la conectividad interna".

Además, la Diputación trabaja en la creación de una nueva conexión directa entre Lekeitio y los hospitales de Gernika y Usansolo/Galdakao, con el objetivo de "mejorar el acceso sanitario desde la comarca mediante un servicio más rápido y competitivo que el actual".

Paralelamente, implantará un nuevo modelo de transporte rural para Lea Artibai basado en líneas de proximidad y minibuses, extendiendo la experiencia puesta en marcha en 2025 en la comarca de Busturialdea. El nuevo sistema buscará conectar núcleos rurales y municipios del entorno de Lekeitio y Markina con mayores amplitudes horarias y frecuencias más adaptadas a "las necesidades cotidianas de movilidad".

A partir del próximo mes de septiembre, la Diputación Foral de Bizkaia prevé impulsar la conectividad entre Ondarroa y Markina-Xemein con refuerzos progresivos de los servicios de Bizkaibus con el objetivo de mejorar especialmente la movilidad vinculada al empleo.

Las actuaciones previstas se centran en la línea A3916 Bilbao-Ermua-Ondarroa por autopista, donde se plantea incorporar "nuevas expediciones tempranas" entre Markina y Ondarroa para facilitar el acceso a polígonos industriales y centros de trabajo desde primeras horas del día. La propuesta contempla "adelantar de forma significativa el inicio del servicio actual y reforzar así la conectividad interna de la comarca en horarios laborales".

Asimismo, se prevé mejorar las conexiones durante los fines de semana mediante nuevas expediciones matinales para enlazar de forma más eficiente con los primeros servicios procedentes de Bilbao y, de este modo, mejorar las posibilidades de movilidad para los usuarios de la zona.

De forma complementaria, el Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo estudia incorporar un nuevo servicio directo entre Bilbao y Ondarroa en horario de tarde dentro de la línea A3915, con el objetivo de "ofrecer una alternativa más competitiva y cómoda para los desplazamientos laborales y cotidianos" entre ambas zonas.

MOVILIDAD RURAL EL ENKARTERRI

A lo largo de 2027, prevé implantar un nuevo modelo de movilidad rural para la comarca de Enkarterri, diseñado específicamente para responder a las necesidades de desplazamiento de los núcleos de población más dispersos y mejorar la conexión de municipios como Karrantza, Lanestosa, Sopuerta, Artzentales, Galdames o Turtzioz con las principales líneas troncales de Bizkaibus.

Su objetivo es "configurar una red de transporte de proximidad capaz de conectar pequeños núcleos y barrios diseminados con cabeceras comarcales, centros de servicios y conexiones estratégicas de transporte público".

El nuevo modelo de transporte rural en Enkarterri y Lea-Artibai contempla la incorporación de minibuses de menor tamaño, "más adecuados para recorridos rurales y carreteras locales", así como "una ampliación significativa" de las franjas horarias de servicio respecto a la situación actual, ha destacado la Diputación.

La previsión es "avanzar hacia un sistema con cobertura los siete días de la semana, horarios más amplios y frecuencias regulares que permitan mejorar la movilidad cotidiana de la población, especialmente en desplazamientos vinculados al empleo, la atención sanitaria, la educación o el acceso a servicios básicos".

Además de mejorar la conectividad interna, la iniciativa busca reforzar la cohesión territorial y combatir el aislamiento de determinadas zonas rurales, "garantizando un acceso más equilibrado al transporte público y adaptando la oferta de movilidad a las características específicas de una comarca con una elevada dispersión geográfica y poblacional".