Bizkaibus tendrá 151,8 millones de presupuesto en 2027, un 4,8% más, para cubrir ampliación de frecuencias y servicios

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BILBAO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bizkaibus contará con 151,8 millones de presupuesto en 2027, un 4,8% más que este año, para cubrir la ampliación prevista de frecuencias y servicios, mientras que la partida para las bicicletas eléctricas forales crecerá un 96%, hasta alcanzar los 4,7 millones.

La diputada foral de Transporte, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez, ha detallado este viernes en comisión en las Juntas Generales de Bizkaia el presupuesto de su departamento para 2027, que aumentará un 4,32% hasta alcanzar los 231,7 millones de euros.

Según ha explicado, la parte más sustancial del presupuesto se destina, como en años anteriores, al mantenimiento de Bizkaibus, con una partida de 151,8 millones de euros, un 4,88% más que este año, para cubrir la ampliación de frecuencias y servicios que se producirán en 2027, como la anunciada mejora del servicio en Lea Artibai.

Además, el programa de "Infraestructuras de Transporte" incorporará 2 millones más en 2027 para desarrollar diferentes infraestructuras ligadas a Bizkaibus, como el nuevo SAE y la instalación de 24 nuevas marquesinas y 60 Tips o terminales de información al público.

Entre las grandes partidas, destaca también la que la Diputación destinará al metro. Así, la cantidad reservada para el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) sumará un montante de 44 millones de euros, lo que supone 6 millones menos que en 2026, para financiar parte del déficit de explotación del suburbano y su ampliación (Línea 5).

Otro ámbito de actuación del departamento, el de la Movilidad Sostenible, sumará 5,7 millones de euros que, en parte y como novedad, financiarán la instalación de 15 bizipuntos, "tres o cuatro biziparks" y la implantación del "Bizbaibizi 2.0", con el foco puesto en llegar a todo el territorio, ha detallado Pérez.

Por este motivo, ha apuntado la diputada foral de Transporte, Movilidad y Turismo, el presupuesto para las bicicletas eléctricas forales crecerá un 96% hasta situarse en los 4,7 millones.

El departamento espera ingresar en 2027 hasta 10,8 millones por diferentes conceptos como tasas, sanciones, transferencias de los ayuntamientos por el servicio Bizkaibizi y las transferencias del Estado (7,1 millones) por los descuentos en el transporte público referidos a 2026.

Por su parte, según ha explicado Sonia Pérez, el área de Turismo contará con el mismo presupuesto que este año, es decir, 2,4 millones de euros.