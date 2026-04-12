Un boleto validado en Balmaseda gana un premio de 3,53 millones en La Primitiva

MADRID/BILBAO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un boleto validado en la localidad vizcaína de Balmaseda ha logrado un premio de 3.535.864,58 euros en el sorteo de 'La Primitiva' celebrado este pasado sábado.

En concreto, el único boleto acertante de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) había sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Balmaseda, situada en la Plaza del Marqués de Legarda, 12.

La combinación ganadora del sorteo está formada por los números 15, 33, 23, 37, 8 y 2. El número complementario es el 27, el reintegro el 7 y el Joker, 6025425. La recaudación del sorteo ha ascendido a 10.502.132 euros.