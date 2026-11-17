Un árbol caído por el viento. - EUROPA PRESS

BILBAO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la Diputación Foral de Bizkaia han realizado un total de 54 actuaciones por incidencias provocadas por las fuertes rachas de viento que se han registrado en el territorio durante la jornada de este lunes y las primeras horas de este martes, hasta las nueve de la mañana.

Según han explicado desde la Diputación, las intervenciones han estado ocasionadas por la caída de árboles provocando el corte de carreteras, un par de ellos sobre vehículos, daños en tejados, carteles publicitarios, vallas o ventanas con cristales rotos.