BreakOnStage 2019 se celebrará el 6 de abril en Bilbao Arena con 20 shows de danza, música, deporte y cultura urbana

La edición de BreakOnStage 2019, el Festival Internacional de Culturas Urbanas, tendrá lugar el 6 de abril en el estadio Bilbao Arena, a partir de las 18.45 horas, con más de 20 shows relacionados con el deporte, la música, la danza y otras muestras de cultura urbana.

Organizado por Arriola Kultur Elkartea en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao y Diputación de Bizkaia, BreakOnStage ofrece la posibilidad de disfrutar de "los mejores espectáculos de cultura urbana escénica a nivel europeo en un evento único, un espectáculo dinámico, participativo, joven y actual, que congrega alrededor de 5.000 personas", según ha destacado el director de BreakOnStage, Imanol Garaizabal, en la presentación, en la que ha estado acompañado por la diputada de Cultura, Lorea Bilbao, y la edil de Juventud y Deporte, Oihane Agirregoitia.

Este año el festival tiene un contenido multidisciplinar en torno a cuatro ejes: el concurso de danza urbana, el concurso internacional de Breakdance, espectáculos de deportes urbanos, y el concierto del rapero Nach.

En cuanto al concurso de danza urbana, en las clasificatorias para participar en BreakOnStage han concursado más de 100 grupos de danza urbana y solo los mejores estarán sobre el escenario del Bilbao Arena. Habrá dos categorías: en urban dance Junior participarán tres grupos de Bizkaia (Slippery, Fidias We Are y B-Duckis), y en la absoluta otro trés (Breathless y B-Breath de Pamplona y Bamboo de San Sebastián).

En el concurso internacional de Breakdance participarán el grupo holandés The Ruggeds, que ha recibido el premio al mejor espectáculo del mundo de breakdance; The Immigrandz, los actuales campeones de Francia de breakdance: y el grupo bilbaíno Feel The Sound.

En cuanto a los espectáculos de deportes urbanos, riders de "prestigio" participarán en la prueba de Scooter Freestyle, entre ellos Alex Pérez de Barcelona, Rubén Dóniga de Madrid e Izan Garcia de Lezama. También habrá espectáculos de saltos con bicis BMX en rampa gigante y exibición de parkour en un circuito anexo al escenario.

En la edición de este año se podrá disfrutar el concierto del rapero Nach, "referente ineludible del rap en castellano durante las dos últimas décadas", que cerrará el BreakOnStage a partir de las 21.00 horas. También actuará con un breve show de rap en euskara el joven mc tolosarra Nikotina.

BreakOnStage ofrecerá, además, breves espectáculos de nuevas tendencias de baile con "Albaluzia" desde Sevilla y bboy Extremo de Zaragoza. También se organizarán batallas de 1vs1 de breakdance y all styles en el exterior de Bilbao Arena desde primera hora de la tarde.

Las entradas para este festival están ya a la venta en los cajeros kutxabank y en la web del festival, al precio de 10 euros anticipada y 14 euros en taquilla.