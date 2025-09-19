Buceadores de la Armada retiran en Getxo (Bizkaia) el artefacto encontrado en la playa de Las Arenas

BILBAO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Buceadores de la Armada, procedentes de su base de El Ferrol (A Coruña), han retirado sobre las nueve de la noche un artefacto localizado esta mañana en la playa de Las Arenas, en el municipio vizcaíno de Getxo, según han informado fuentes de la Armada a Europa Press.

Después de que a las diez y media de esta mañana un particular informara del hallazgo de un artefacto en al playa de Las Arenas, esta ha sido desalojada y perimetrada para que ninguna persona accediera a ella.

Una vez llegado el equipo de buceadores de El Ferrol, han procedido a retirar el aparato sospechoso, por lo que se ha desacordonado la playa, que ya tiene libre acceso.