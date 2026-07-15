Buscan a un varón que se ha arrojado desde un puente al río Bidasoa, en Irun

Río Bidasoa a su paso por Irun - AYUNTAMIENTO DE IRUN
SAN SEBASTIÁN 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
Ertzaintza, Guardia Civil, Bomberos y Cruz Roja buscan a un varón que al parecer se arrojó al río Bidasoa, en Irun (Gipuzkoa), desde uno de los puentes fronterizos.
Según ha informado la Guardia Civil de Gipuzkoa, el suceso ha tenido lugar en la mañana de este miércoles cuando, al parecer, un hombre se ha arrojado al río Bidasoa desde uno de los puentes fronterizos, según avisó una testigo.
Las mismas fuentes han indicado que se mantiene un dispositivo de búsqueda integrado por recursos de Ertzaintza, bomberos, Cruz Roja. También se han activado efectivos de Guardia Civil con patrullas terrestres de USECIC, medios acuáticos de SEMAR y buceadores del GEAS.