Cáritas Gipuzkoa recibirá el Premio de Voluntariado 2026 por su trayectoria y compromiso con las personas vulnerables - DIPUTACIÓN

SAN SEBASTIÁN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Gipuzkoa recibirá, coincidiendo con su 60 aniversario, el Premio de Voluntariado 2026 que concede la Diputación foral de Gipuzkoa por "su trayectoria y compromiso con las personas más vulnerables". La entidad cuenta con 861 personas voluntarias, 152 de ellas incorporadas durante 2025, y acompañó a 10.183 personas en situación de pobreza o exclusión social durante el pasado año.

El Departamento de Cuidados y Políticas Sociales de la Diputación foral de Gipuzkoa concederá este galardón a Cáritas Gipuzkoa, "en reconocimiento a su trayectoria, su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad y la contribución de su amplia red de voluntariado a la sociedad guipuzcoana".

El acto de entrega tendrá lugar el próximo 1 de diciembre. Durante 2025, Cáritas Gipuzkoa contó con 861 personas voluntarias, de las cuales 152 se incorporaron por primera vez. La entidad acompañó a 10.183 personas pertenecientes a 4.065 hogares en situaciones de pobreza o exclusión social.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha destacado que "Gipuzkoa es un territorio con un profundo arraigo del compromiso voluntario". "Una fortaleza colectiva que forma parte de nuestra identidad y que contribuye directamente a la cohesión social y al bienestar del territorio", ha añadido.

Mendoza ha subrayado que "este premio reconoce la trayectoria de Cáritas Gipuzkoa y, especialmente, la contribución de cientos de personas que, desde la cercanía y la generosidad, hacen posible su labor". "Su trabajo representa el valor de un tercer sector social comprometido, que junto a las instituciones y la ciudadanía contribuye a construir una Gipuzkoa que cuida", ha afirmado.

Cáritas Gipuzkoa, constituida en 1966, se articula a través de 84 Cáritas parroquiales en pueblos y barrios y durante el pasado año la entidad celebró dos sesiones informativas mensuales para nuevas incorporaciones y desarrolló distintas acciones formativas sobre pobreza, dignidad, salud mental, escucha, cuidados y prevención de la violencia machista. También cuenta con espacios de participación y coordinación del propio voluntariado, como la Mesa Técnica de Voluntariado, la Mesa de Referentes y el grupo Zaindu, que contribuyen a fortalecer la participación y el acompañamiento de las personas voluntarias.