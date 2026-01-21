La carretera GI-3292 en Deba (Gipuzkoa) se cerrará el lunes por labores de limpieza de un desprendimiento

SAN SEBASTIÁN 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La carretera GI-3292 en Deba se cerrará el lunes por labores de limpieza de un desprendimiento que se produjo en el punto kilométrico 0+200. En el lugar se van a realizar los trabajos de reposición de drenajes, según ha informado la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En un comunicado, la institución foral ha explicado que, para la correcta ejecución de los trabajos, se realizará un corte total de la carretera en ambos sentidos, cerrando completamente el tramo afectado a la circulación.

El plazo de ejecución estimado es de un día, por lo que la carretera permanecerá cerrada al tráfico desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde del próximo lunes. Mientras se mantenga el corte total de la carretera, el tráfico podrá desviarse a través de la carretera GI-3210.