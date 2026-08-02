CCOO acusa a ELA de "enfangar la política lingüística" y de situarles "como el enemigo a batir"

El secretario general de CCOO Euskadi, Santi Martínez - EUROPA PRESS

BILBAO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Euskadi, Santi Martínez, ha asegurado que su sindicado defiende el euskera pero no la "exigencia desproporcionada de perfiles lingüísticos", y ha acusado a ELA de "enfangar la política lingüística" y de situarles como "el enemigo a batir". Además, cree que PNV y EH Bildu, con la modificación de la Ley de Empleo Público, no reivindican al Lehendakari Aguirre sino a Sabino Arana y un "supremacismo identitario" en torno al euskera.

En una entrevista concedida a Europa Press, Martínez ha afirmado que hay sindicatos, como ELA, que están construyendo una "especie de posverdad en torno al euskera" y están llevando el tema a "lo emocional e identitario", lo que hace que tenga discursos "de corte reaccionario y preocupante" hacia otras organizaciones como CCOO.

Según ha explicado, CCOO ha dicho "por activa y por pasiva" que no está en contra del euskera ni de su promoción, pero no está dispuesto a renunciar a su papel de organización sindical "representativa de personas que han visto vulnerados sus derechos laborales por la exigencia desproporcionada de perfiles lingüísticos".

Por ello, ha asegurado que van a seguir ejerciendo ese papel y serán "otras organizaciones sindicales las que tengan que explicar por qué montan concentraciones en contra de sentencias que salvan puestos de trabajo".

El representante de CCOO cree, por otra parte, que hay que tratar "con normalidad" la cuestión de negociar los convenios en euskera como ha planteado ELA porque ya se ha hecho y se han implementado servicios de traducción. "Ha querido buscar un titular de algo que se puede trabajar y tratar con normalidad en el ámbito del CRL y que trabajaremos en ese ámbito para asumirlo con normalidad", ha añadido.

Tras señalar que ELA es como "una cámara de eco para enfangar el terreno de la política lingüística y situar a CCOO como el enemigo a batir de forma permanente", ha advertido, no obstante, que esa demanda del sindicato puede llevar a "un retraso en determinadas negociaciones importantes". "Habrá que preguntarle a la gente trabajadora qué le parece que, otra vez, ELA ponga a la patria por encima del salario o a la patria por encima de las condiciones materiales de la gente", ha criticado.

PNV Y EH BILDU

Santi Martínez ha añadido que, más allá del papel de ELA, existe un contexto político en el que PNV y Bildu están teniendo "un papel protagónico que es preocupante" porque plantean una modificación de la Ley de Empleo Público que "se carga los índices de obligado cumplimiento, que son los que servían para anclar a la realidad sociolingüística del país la exigencia de perfiles".

"Y no solo servían para eso, también servían para sostener un consenso de más de 40 años y ha habido dos organizaciones políticas en este país que se lo han cargado, que dicen que están reivindicando al Lehendakari Agirre pero en el fondo están reivindicando a Sabino Arana y a esta especie de supremacismo identitario reaccionario en torno al euskera y a lo que se salga fuera de los márgenes", ha añadido.

Santi Martínez ha manifestado que el sindicato está "fuera de esos márgenes" porque ha mantenido una "posición distinta y crítica, no con respecto al euskera, sino a las administraciones que se han saltado sistemáticamente una ley vasca que establecía esos índices de obligado cumplimiento".

Según ha apuntado, lo que habilita esa modificación de la ley de empleo público es la posibilidad de que "cada administración decida cuántas plazas perfilar y qué perfil poner", lo que, a su juicio, es "preocupante".

En este sentido, cree que, "al igual que ha hecho el Lehendakari, Imanol Pradales" en su reciente comunicado, se debería llamar a una reflexión colectiva sobre que país se está construyendo "con estas actitudes de algunas organizaciones" que les "señalan" y que, a su juicio, "son ciegas al país del futuro" porque en 2045 el 20% o 25% de la población trabajadora en Euskadi va a ser de origen migrante.

Según el líder de CCOO, esa "ceguera" tiene consecuencias porque se puede generar una Euskadi del futuro "donde hay un empleo para privilegiados que han tenido la oportunidad de saber y acreditar el conocimiento de euskera y un empleo no tan privilegiado para el resto".

"Nosotras no estamos en ese esquema, estamos en un esquema donde convivan los derechos lingüísticos y laborales", ha manifestado Martínez, que ha indicado que eso es algo que venía pasando hasta que Markel Olano, "que es el que está dirigiendo la política lingüística del PNV, decidió que era el momento de acelerar".

A su juicio, las narrativas tienen que venir acompañadas de "una aplicación práctica" y cree que la narrativa de Lehendakari está "muy bien pero en la aplicación práctica hay una distorsión que deberían aclarar". Ha añadido que no deja de ser una ley de empleo público solo apoyada por el ámbito nacionalista "y eso no es ni construir consensos, ni convivencia".

Según ha añadido, si la "discrecionalidad absoluta" de las administraciones en perfilar los puestos que se oferten a nivel público, se traduce en que el 100% de los empleos públicos de este país se reservan al 20% de la población que es capaz de acreditar un perfil adecuado para acceder a esos puestos, eso "si no es una prioridad nacional, se parece mucho".

TRANSFERENCIAS

Por otra parte, sobre las negociación de las transferencias pendientes, ha apuntado que el Estatuto de Gernika es una Ley orgánica que "hay que cumplir".

No obstante, reconoce que les preocupa cómo se pueda realizar la transferencia en relación al Fogasa y al régimen económico de la Seguridad Social porque "tienen un componente sociolaboral importante" y sobre trabajadores "en circunstancias de vulnerabilidad".

Por lo tanto, cree que ello hace que esas competencias se tengan que tratar "con transparencia y dando muchas certezas". "No creo que sean transferencias que se puedan hacer de cualquier modo por la importancia de estas materias en la medida que son materias que se dan en momentos de vulnerabilidad de las personas trabajadoras", ha remarcado.

Por ello, considera que se debería hacer "con un mínimo de generación de certidumbre para los trabajadores". "Lo que nos preocupa de fondo no es tanto la transferencia en sí, que se puede llegar a un acuerdo que proteja a la gente y proteja la caja común de la seguridad social, sino que se vaya a establecer una narrativa por parte del PNV que defienda primero una mejor gestión de esta competencia en Euskadi y que obvie que los trabajadores vascos reciben una pensión gracias a las cotizaciones de los trabajadores españoles", ha precisado.

Tras advertir que un futuro sistema de pensiones vasco en Euskadi no es posible porque sería "deficitario", ha señalado que el PNV "tendría que explicar cómo va a complementar un sistema deficitario solo con cotizaciones de trabajadores vascos". "Lo que nos preocupa de fondo es ese discurso sobre un futuro sistema de pensiones vasco que ni es real ni es factible", ha agregado.

Por último, sobre el próximo escenario electoral, cree que no sería "una buena noticia para generar espacios de convivencia" que en las elecciones municipales y forales no se reflejara la pluralidad de Euskadi, y se diera "una retroalimentación de los espacios más nacionalistas del país".

"Creo que la situación, sobre todo, en España con un futurible ascenso de la derecha y de la ultraderecha puede traer aquí efectos de incrementos del sentir nacionalista", ha advertido Martínez, que espera, por otra parte, "generosidad y madurez" en "la izquierda a la izquierda del PSOE", porque está en juego que llegue un gobierno de derecha y ultraderecha "que puede tener enfilado a las organizaciones sindicales, a los derechos laborales y al feminismo".