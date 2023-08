CCOO cree que el aumento de paro y bajada de afiliación son datos "negativos", pero confía en la recuperación

BILBAO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Empleo de CCOO de Euskadi, Arantza Martínez, cree que cualquier dato que suponga un aumento del paro y una bajada de afiliación en Euskadi es siempre "negativo", sobre todo después de los "resultados históricos" que se han dado hasta ahora, pero confía en que en próximos meses se recupere la tendencia alza en la economía y en el empleo previa al verano, época que "nunca es especialmente positiva" para la Comunidad Autónoma Vasca.

"Euskadi tiene una trayectoria no muy buena en los meses de verano, en los que se producen muchos despidos. A pesar de que el incremento del turismo aquí se está produciendo de una manera exponencial en los últimos años, creo que nuestra dependencia económica del turismo no es la misma que en el resto del Estado", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

De esta forma, Martínez se ha referido a los datos del pasado mes de julio que apuntan a que ha aumentado en 796 personas en relación a junio (0,76%), con lo que la cifra total de parados en la Comunidad Autónoma Vasca se ha situado en 106.175. Además, la cifra de afiliados a la Seguridad Social ha sido de 998.734 trabajadores, 4.220 menos, lo que supone una caída del 0,42%.

La representante de CCOO ha admitido que cualquier dato que suponga un incremento del aumento del paro o una bajada de los niveles de afiliación "siempre va a ser negativo, mucho más después de la racha de resultados históricos" que ha registrado Euskadi hasta el momento.

No obstante, cree que hay que esperar "un poco" y estar "vigilantes" a ver cuál esa la evolución en el próximo trimestre porque los datos del verano no son "nunca especialmente positivos" en cuanto a empleo en la Comunidad Autónoma Vasca, porque no hay "una dependencia del turismo" como el que puede existir en el resto del Estado.

Arantza Martínez también se ha referido a la bajada del millón de afiliados a la Seguridad Social, al situarse en 998.734 trabajadores el pasado mes, pero ha señalado que hay que "tener en cuenta los datos históricos que se van produciendo a la largo de los últimos meses, que demuestran que tanto la economía como el empleo van como un tiro en estos últimos meses", y confía en que continúe esa tendencia.

"Lo que es evidente es que se están viendo los frutos tanto de los acuerdos que se han adoptado en materia de reforma laboral como en otro tipo de acuerdos que ha habido por parte de los agentes sociales con el Gobierno en la última legislatura", ha apuntado.

En este sentido, ha dicho que ahora queda esperar a que el próximo Ejecutivo del Estado que se constituya "siga en esta senda de la mejora del empleo, de todo el mercado de trabajo, ahondando en estas reformas", e implementando "otro tipo de medidas que sirvan para incrementar la calidad del empleo".