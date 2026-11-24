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BILBAO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado dos nuevas agresiones a vigilantes en el Metro de Bilbao y ha exigido que el metropolitano aplique el mismo pliego de seguridad que ha elaborado Euskal Trenbide Sarea (ETS), que recoge sus reivindicaciones. El sindicato ha añadido que no descartan huelgas intermitentes en diciembre si no hay soluciones a sus demandas.

En un comunicado, CCOO ha indicado que, tras meses de gestiones con ETS, ese pliego, publicado el pasado viernes, es el "mejor" hasta ahora y el sindicato, al recoger sus reivindicaciones, exigirá "lo mismo" a Metro Bilbao.

CCOO del Hábitat de Euskadi ha agradecido la disposición del departamento de Seguridad de Euskal Tranbide Sarea y ha indicado que, durante meses ha intercambiado con el sindicato "ideas y propuestas para mejorar el servicio y la seguridad". Según ha apuntado, el resultado "mejora las condiciones laborales y salariales de los vigilantes".

CCOO ha realizado una comparativa entre Euskal Trenbide Sarea y Metro Bilbao y señala que en Formación ETS ofrece 60 horas, el triple de lo obligatorio y específica de transporte público, mientras en Metro Bilbao son 20 horas.

Además, ETS recoge un plus de 2,22 euros por hora efectiva frente a los 1,19 euros de Metro Bilbao. También ha precisado que Euskal Trenbide Sarea ofrece chalecos anticorte y antipunzón, a medida y para toda la plantilla, con calidad similar a la de la Ertzaintza, mientras que en Metro Bilbao, según CCOO, son de "menor calidad y no llegan a todo el personal".

Entre otras cosas, también ha citado que ETS ofrece linternas de 12.000 lúmenes, calzado técnico y uniformidad de alta visibilidad para el mal tiempo, además de un spray de autodefensa homologado, con curso certificado y obligatorio para usarlo, algo que "la dirección de Metro Bilbao no lo facilita a su personal".

DOS NUEVAS AGRESIONES

En concreto, ha denunciado dos nuevos agresiones a vigilantes de seguridad de Metro Bilbao. La primera ocurrió el pasado sábado 21, a las 2.15 horas en la estación de Algorta y, según relata el sindicato, un usuario saltó la canceladora sin pagar.

En ese momento, dos vigilantes le pidieron que abonara el billete o abandonara la estación y el usuario "los empujó y forcejeó con ambos". Uno sufrió una contusión en el hombro y el otro, en los dedos de la mano. La policía municipal identificó y denunció al usuario, mientras que los dos vigilantes fueron atendidos en la mutua.

La siguiente agresión ocurrió el domingo 22, a las 12.35 horas en la estación de Astrabudua cuando, según CCOO, un usuario anunció a la vigilante que iba a colarse y saltó la canceladora. La vigilante subió con él al tren y allí, tras ser recriminado, "la amenazó y le dio varias patadas en la pierna". La vigilante avisó a dos compañeros y en San Ignacio la ayudaron a reducirlo y sacarlo del tren. Finalmente, una dotación de la Ertzaintza lo identificó y lo denunció.

La central sindical ha señalado que el viernes 27 de noviembre CCOO y USO han convocado a las direcciones de Prosegur e I-SEC en el Consejo de Relaciones Laborales de Bilbao porque quieren soluciones para los vigilantes de seguridad de Metro Bilbao.

Además, piden que las empresas exijan a los departamentos de Seguridad y Económico de Metro Bilbao un pliego a la altura del de ETS. Antes de esta cita, ambos sindicatos han hecho siete concentraciones frente a Metro Bilbao.

CCOO ha indicado que, tanto su sindicato como USO, convocarán huelgas intermitentes en diciembre si Metro Bilbao "no se toma en serio sus reivindicaciones". Ambas centrales sindicales exigen a Metro Bilbao tres demandas como son mejores dotaciones de seguridad individuales, formación específica y de calidad, y un aumento del Plus Metro acorde al riesgo de su trabajo.