CCOO Euskadi pide el aplazamiento de la reunión de la mesa de diálogo social tras el rechazo de PNV a la reforma laboral

Califica de "irresponsable" el voto en contra de EH Bildu "coincidente con la derecha y ultraderecha" para perpetuar la norma de PP

BILBAO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Euskadi ha pedido el aplazamiento de la próxima reunión de la mesa general de diálogo social en la Comunidad Autónoma Vasca, tras el voto en contra del PNV a la convalidación del decreto ley de reforma laboral, con el fin de analizar "los términos" de su participación en este foro.

En un comunicado, la central sindical ha explicado que el voto contrario de los jeltzales a la reforma laboral, y "la enmienda a la totalidad que supone al proceso de diálogo social estatal y sus logros", le lleva a demandar formalmente al Gobierno Vasco el aplazamiento de la próxima reunión de la mesa general del diálogo social en Euskadi.

El objetivo, según ha afirmado, es abrir un proceso de debate interno, "cuyo resultado deberá ser refrendado por sus órganos de dirección", con el objetivo de decidir los términos de su participación "en el proceso de diálogo social vasco".

"CCOO de Euskadi no comparte las reticencias del PNV para no apoyar la reforma laboral. En este sentido, recuerda al PNV que la no presencia del sindicalismo nacionalista en el diálogo social responde a una estrategia de negación de dicho espacio, tanto en Euskadi como en España", ha añadido.

A su juicio, "alegar esa incomparecencia del sindicalismo nacionalista donde no quieren participar es una excusa del PNV para evitar la confrontación con ELA y LAB".

El sindicato defiende que la prevalencia de los convenios autonómicos, "como bien sabe el PNV, se garantiza mediante el propio artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores, y el Acuerdo Interprofesional de estructura de la negociación colectiva firmado por Confebask y los cuatro principales sindicatos vascos en 2017, que emana del citado artículo".

"La necesidad de una mayor seguridad jurídica, que es más teórica que práctica, no justifica, en ningún caso, un posicionamiento en contra de una norma que recupera y amplía derechos de gran trascendencia a la clase trabajadora", ha apuntado.

EH BILDU

El sindicato ha calificado, además, como "irresponsable, la posición de Bildu en este debate y su voto contrario a la reforma, coincidente con la derecha y la ultraderecha, que quieren perpetuar la reforma del PP".

CCOO cree que, "de este posicionamiento, se desprende una lectura errónea de un contexto, y de una norma, que genera derechos para la clase trabajadora a pesar de las 'pseudoizquierdas nacionalistas' y sus intereses electoralistas".